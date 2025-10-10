יום שישי, 10.10.2025 שעה 11:44
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

"אעזור לקבוצה לנצח": טוני דאגלאס חתם בהרצליה

בשל פציעתו של דנבר ג'ונס, הקבוצה של אורלנד החתימה את הרכז האמריקאי, לו יש כמעט 400 הופעות ב-NBA. השחקן: "אעשה מה שאוכל לתת מהניסיון שלי"

|
טוני דאגלאס (IMAGO)
טוני דאגלאס (IMAGO)

בני Penlink הרצליה הודיעה היום (שישי) על החתמתו של הרכז האמריקאי, טוני דאגלאס (בן 39, 1.88 מטר) לחודשיים וחצי, עם אופציה להארכת ההסכם עד לסיום העונה. השחקן מצטרף לקבוצה בעקבות פציעתו של הרכז האמריקאי דנבר ג'ונס, שסובל מפציעה בקרסול וצפוי להיעדר בתקופה הקרובה.

דאגלאס הוא אחד מהרכזים הוותיקים באירופה. הוא החל את הקריירה המקצוענית שלו עם 8 עונות ב-NBA, לאחר שנבחר במקום ה-29 בדראפט 2009. בסך הכל, הוא רשם 394 הופעות וממוצעים של 7.6 נקודות, 2.3 אסיסטים ו-2.2 ריבאונדים במהלך עונותיו בליגה הטובה בעולם.

בעונת 2017/18 עבר לאירופה ושיחק במשך שנתיים ביורוליג, במדי אנדולו אפס ודרושפאקה. בהמשך עבר לבשקשהאיר, אוסטידיאנטס, וארזה, הירקליס, וגם הצטרף בעונת 21/22 להפועל אילת וסייע לה להישאר בליגה הבכירה. ב-3 העונות האחרונות שיחק דאגלאס בפורטוגל, בעונות 22/23 ו-23/24 במדי בנפיקה, איתה שיחק גם ב-BCL, ובעונה שעברה במדי פורטו, בה העמיד ממוצעים של 11.6 נקודות ו-4 אסיסטים למשחק בליגה המקומית ו-15 נקודות ו-4.7 אסיסטים ביורופקאפ.

יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד, אמר: “זה מאתגר להתחיל את העונה עם פציעות, אבל בסיטואציה שנוצרה ועם העומס בפתיחת העונה בשתי מסגרות, אנחנו שמחים מאד לקבל לשורותינו את טוני. הוא שחקן ותיק ואיכותי בשני צידי המגרש, שלמרות גילו עדיין רעב ורוצה לשחק ברמות הגבוהות. אני בטוח שהניסיון הרב שלו, חוכמת המשחק והמנהיגות על ומחוץ למגרש יעזרו לו להשתלב במהירות, דבר שהיה חשוב לנו כשהחלטנו להביא שחקן בעקבות הפציעה של דנבר ג׳ונס”.

טוני דאגלאס הוסיף: “אני מאוד שמח להצטרף ולעזור לקבוצה בליגה הישראלית ובליגת האלופות של פיב”א. שיחקתי בשתי מסגרות ברוב העונות שלי באירופה, כך שאני יודע למה לצפות, ואני אעשה מה שאוכל לתת מהניסיון והיכולת שלי כדי לעזור לקבוצה לנצח”.

