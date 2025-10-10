ערן לוי: מה אתם נעלבים? זה חלק מהכדורגל

מ.כ אור עקיבא רק העפילה לליגה ב' וכבר לאחר ארבעה משחקים בלבד עלתה לא פעם – אלא פעמיים (!) לבית הדין המשמעתי נוכח קריאות גזעניות מצד קהל אוהדיהם. בפעם הקודמת, לאחר ההפסד 4:2 להפועל איחוד בני ג'ת, המועדון נקנס בסכום כולל של 5,000 שקלים בפועל ועוד הפחתת נקודה על תנאי, בכל הרשעה נוספת בעבירת התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות.

הפעם, במהלך ההתמודדות מול הפועל רמות מנשה מגידו, במסגרת המחזור הרביעי בליגה ב' צפון ב', משחק בו המקומיים, מ.כ אור עקיבא, ניצחו 2:4, נרשמו קריאות גזעניות ו/או פוגעניות והתנהגות בלתי הולמת של קהל האוהדים המקומי. עידו אשדת, השופט הראשי, אופק חיטמן ונוה למפלץ, עוזריו, נאלצו לרשום דו"ח שופט לא מחמיא במיוחד לאור עקיבא.

הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, לא הקל במ.כ אור עקיבא, העולה החדשה לליגה ב', והפחית ממאזנה נקודה אחת בפועל ואם לא די בזאת, הרי שקנס המועדון בסכום כולל של 5,000 שקלים בגין “התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים” ו”קריאות גזעניות ו/או פוגעניות”. לגבי הפחתת הנקודה, בפועל, ציין עו"ד שמעוני: “הרשעה שלישית בקריאות גזעניות תוך פחות מחצי שנה”.

ערן לוי (מ.כ אור עקיבא)

דו"ח השופט

“במהלך כל המחצית השנייה, קהל הקבוצה הביתית מ.כ אור עקיבא קילל את עוזר השופט בקללות עם פן גזעני כגון: "אשכנזי מסריח", "אשכנתוז", "אשכנזי לבן מניאק”. בנוסף, בדקה ה-73, נזרקו עליו גרעינים. קפטן הקבוצה, מספר 99, ערן לוי, הרגיע את הקהל אך הקללות לא פסקו. לאחר שתי דקות, קפטן הקבוצה, מספר 99, ערן לוי, אמר לעברי והעוזר “מה אתם נעלבים? זה חלק מהכדורגל”.

במועדון יערערו על ההחלטה להפחית ממאזן הקבוצה נקודה אחת בפועל ובתקווה גם להפחית את גובה הקנס. לטענת גורם במועדון, דבריו של ערן הוצאו מהקשרם וצפוי להעיד על כך בערר שיבוא.