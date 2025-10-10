יום שישי, 10.10.2025 שעה 10:55
כדורגל ישראלי

"גם אנשים מחוץ לנורבגיה ביקשו להגיע להפגנה"

מארגני המחאה נגד ישראל סיפרו מה הם תכננו לקראת המשחק: "יהיו אלפים, אפילו משבדיה ומדנמרק רצו לבוא. נדאג לדגלי פלסטין". יסכנו את הנבחרת שלהם?

|
הפגנה פרו פלסטינית באוסלו (IMAGO)
הפגנה פרו פלסטינית באוסלו (IMAGO)

נבחרת ישראל תפגוש מחר (שבת) ב-19:00 את נורבגיה החזקה במסגרת שלב הבתים של מוקדמות המונדיאל. בצל הציפייה לחזרת החטופים כאן בארץ, רן בן שמעון ושחקניו שבאוסלו נמצאים תחת צל העננה הפוליטית מצד הנורבגים, שמתכננים גם הפגנות פרו-פלסטיניות.

בכלי התקשורת הנורבגי ‘VG’, ערכו ראיון עם שניים שהם למעשה עומדים מאחורי ההפגנה הגדולה שעתידה להגיע לאצטדיון אולבאל בו תערך ההתמודדות. מדובר על הפעילה הפעילה מארי ברוסקה שמעורבת בקבוצה למען פלסטין, ובתומאס גרין, סגן יו"ר ועדת פלסטין באוסלו.

ברוסקה טענה תחילה: “יש לנו דילמה. כולם רוצים שנורבגיה תמשיך. אני גם רוצה שנורבגיה תעלה למונדיאל”, והסבירה כי ההפגנה המתוכננת תתחיל כבר כמה שעות לפני המשחק ותכלול צעדה עד לאצטדיון. גרין הוסיף: “אנו מתכננים להדליק זיקוקים ודברים כאלה. כמו שאנחנו עושים כשאנחנו הולכים לגמר הגביע”.

שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

השניים הבהירו שמתוכננים להגיע לאותה הפגנה “כמה אלפים” ואף חשפו ש”שהייתה התעניינות רבה בהפגנה, כולל מעבר לגבולות. אנשים משבדיה ומדנמרק יצרו קשר וביקשו להשתתף”. ב-’VG’ ציינו שלברוסקה יש כרטיס למשחק עצמו, וגם שם היא מתכוונת להציג מחאה מסוימת.

עוד מברוסקה, על הצעדים החריגים כדי ב’שואו’ נגד ישראל: “אנחנו בקשר עם כמה גורמים ונדאג שאנשים שיגיעו למשחק יקבלו מידע על מה הם יכולים להביא, היכן הם יכולים לקנות כאפיות, דגלי פלסטין וכדומה. רוצים להוציא את ישראל מהתמונה”.

בהקשר לסוגיה של איום על הנבחרת וההתאחדות שלהם, שמארחת את המפגש נגד הנבחרת הישראלית ועלולה לספוג סנקציות במקרה של בלגן שיפריע להתמודדות: “המארגנים מסכימים לחלוטין שאף אחד לא צריך לעשות דבר כדי לנסות לעצור את המשחק. אנחנו רק רוצים להיות גלויים ונשמעים”.

