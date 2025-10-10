פתיחת עונת הכדורסל לא תשתנה בגלל טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יגיע לישראל ביום שני ולא ביום ראשון, יום בו ליגת העל בכדורסל תיפתח. תחילה נשקלה המחשבה לעשות שינויים בלו”ז המשחקים לאור האפשרות שטראמפ יגיע בראשון, כשבמוקד הפועל ירושלים שאמורה לארח נס ציונה בשעה 16:00 וכידוע, כביש 1 הולך להיסגר וגם עוד כבישים בירושלים.

אך כאמור, צפירת הרגעה בנושא עבור המנהלת שכן הנשיא האמריקני יגיע רק למחרת. במנהלת קיבלו תשובה סופית לגבי הגעת טראמפ ולכן לו”ז פתיחת העונה בכדורסל יישאר כמתוכנן.

במנהלת רוצים לעשות חגיגה של כדורסל ביום ראשון, כשהמשחק של מכבי עירוני רמת גן מול מכבי ראשון לציון אמור לחנוך את עונת 2025/26. לאחר מכן יגיע המשחק של ירושלים עם נס ציונה.

ב-16:30 נקבל את הפועל גליל עליון (לה יש עד מחר בערב להגיש ערבויות כפי שפרסמנו לראשונה ב-ONE) נגד הפועל עמק, ב-18:40 הפועל באר שבע/דימונה מול מכבי תל אביב וב-20:50 הפועל תל אביב נגד עירוני קריית אתא.