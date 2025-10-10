מאז שנת 1987: ההישג הנהדר שאנגליה שברה

זה היה רק משחק ידידות, אך הוא סיפק לנו רגעים טובים במפגש ואף נתון מעניין במיוחד, כשגם אחריו לא היה רגוע בכלל. אתמול (חמישי) נבחרת אנגליה הביסה 0:3 את ויילס, רגע לפני שתוכל להבטיח את העפלה למונדיאל 2026 כשתתארח אצל לטביה, כשבין היתר נבחרת שלושת האריות כבשה שלושה שערים בזק ולאחר ההתמודדות המאמן, תומאס טוכל, היה מאוכזב.

כאמור, אנגליה ניצחה 0:3, כאשר הבליץ’ הגיע תוך 20 דקות – זה התחיל עם מורג’ן רוג’רס שחגג שער בכורה בדקה השלישית, אולי ווטקינס הכפיל בדקה ה-11 ובוקאיו סאקה הצטרף (20’), כאשר זאת הפעם הראשונה מזה 38 שנים (!), מנובמבר 1987, שנבחרת שלושת האריות כובשת שלושה שערים ב-20 הדקות הראשונות.

על אף הניצחון המשכנע ולמרות שהגיעו לא פחות מ-80 אלף אוהדים לאצטדיון, טוכל הפתיע בביקורת נגד הקהל: “האצטדיון היה שקט, מעולם לא קיבלנו שום אנרגיה חזרה מהאוהדים. אם אתה שומע רק את אוהדי היריבה, זה עצוב. הקבוצה הייתה ראויה לתמיכה, מה עוד אפשר ב-20 דקות?”.

תומאס טוכל (IMAGO)

במחצית השנייה, התוצאה הייתה ברורה ואנגליה לא הוסיפה שער, כשאלפים עזבו את האצטדיון לפני סיום המשחק, והמאמן הגרמני המשיך בביקורת נגדם: “אני אוהב את אוהדי הכדורגל האנגליים, אבל האווירה היום לא התאימה לביצועים שלנו על המגרש”.

סאקה, שחזר לנבחרת אנגליה לאחר שהחמיץ את המשחקים הקודמים בעקבות פציעה, אמר: “אני מרגיש שיש לנו קבוצה עם הרבה רוח, אני יכול לראות מה המאמן הבונה, אנחנו בונים משהו טוב וזה מרגש להיות חלק מזה”. כאמור, הנבחרת של טוכל תפגוש ביום שלישי את לטביה, כשזה המשחק בו אנגליה תוכל להבטיח כמובן את ההעפלה למונדיאל בקיץ.