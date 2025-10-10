"מכירים את הסיטואציה, ישראל נבחרת טובה"

בזמן שהם עדיין מושלמים במסגרת בית ט’ במוקדמות המונדיאל, נורבגיה וארלינג הולאנד יפגשו בביתם את נבחרת ישראל מחר ב-19:00, במשחק לא קל עבור החבורה בכחול-לבן. היום (שישי), חלוץ אתלטיקו מדריד, אלכסנדר סורלות’, דיבר לקראת המשחק במסיבת עיתונאים.

על המצב הפוליטי סביב המשחק: “זה משחק גדול ואני חושב שרובנו מכירים את הסיטואציה. אני חושב שהכי טוב עבורנו הוא להתמקד במשחק, אנחנו מקצוענים ורוצים להתמקד בעבודה”.

מה הוא חושב על הנבחרת הישראלית: “אני חושב שישראל היא נבחרת מאוד טובה והראתה את זה גם במשחק נגדנו וגם נגד איטליה. הם טובים מאוד התקפית, אנחנו צריכים לנצל את היתרונות שלנו כמו שעשינו במשחק הקודם. אנחנו נמצאים בתקופה טובה, אז אני חושב שאם נתמקד בעצמנו, יהיה לנו סיכוי טוב לנצח”.

על חסרונו של מרטין אודגור: “הוא אחד השחקנים הכי טובים שלנו, אז ברור שהוא יהיה חסר. אבל שיחקנו בעבר בלעדיו, ויש לנו המון שחקנים טובים. נשחק ככל הנראה בצורה שונה בלעדיו, יותר ישירה, אבל אנחנו מוכנים להסתדר גם בלעדיו”.

על היכולת שלו בנבחרת לעומת היכולת באתלטיקו מדריד: “אני לא צריך להוכיח כלום. אני משחק כבר שנים בנבחרת וההופעות שלי היו טובות מאוד, אז אין לי שום לחץ. תמיד יש מוטיבציה גבוהה בנבחרת, ללא קשר ליריבה”.