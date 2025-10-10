יום שישי, 10.10.2025 שעה 12:40
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"מכירים את הסיטואציה, ישראל נבחרת טובה"

אלכסנדר סורלות' התייחס לכחולים-לבנים: "הם טובים מאוד התקפית, זה משחק גדול. הכי טוב עבורנו להתמקד במשחק". עמית לוינטל, שליח ONE לאוסלו

|
אלכסנדר סורלות' (ראובן שוורץ)
אלכסנדר סורלות' (ראובן שוורץ)

בזמן שהם עדיין מושלמים במסגרת בית ט’ במוקדמות המונדיאל, נורבגיה וארלינג הולאנד יפגשו בביתם את נבחרת ישראל מחר ב-19:00, במשחק לא קל עבור החבורה בכחול-לבן. היום (שישי), חלוץ אתלטיקו מדריד, אלכסנדר סורלות’, דיבר לקראת המשחק במסיבת עיתונאים.

על המצב הפוליטי סביב המשחק: “זה משחק גדול ואני חושב שרובנו מכירים את הסיטואציה. אני חושב שהכי טוב עבורנו הוא להתמקד במשחק, אנחנו מקצוענים ורוצים להתמקד בעבודה”.

מה הוא חושב על הנבחרת הישראלית: “אני חושב שישראל היא נבחרת מאוד טובה והראתה את זה גם במשחק נגדנו וגם נגד איטליה. הם טובים מאוד התקפית, אנחנו צריכים לנצל את היתרונות שלנו כמו שעשינו במשחק הקודם. אנחנו נמצאים בתקופה טובה, אז אני חושב שאם נתמקד בעצמנו, יהיה לנו סיכוי טוב לנצח”.

על חסרונו של מרטין אודגור: “הוא אחד השחקנים הכי טובים שלנו, אז ברור שהוא יהיה חסר. אבל שיחקנו בעבר בלעדיו, ויש לנו המון שחקנים טובים. נשחק ככל הנראה בצורה שונה בלעדיו, יותר ישירה, אבל אנחנו מוכנים להסתדר גם בלעדיו”.

על היכולת שלו בנבחרת לעומת היכולת באתלטיקו מדריד: “אני לא צריך להוכיח כלום. אני משחק כבר שנים בנבחרת וההופעות שלי היו טובות מאוד, אז אין לי שום לחץ. תמיד יש מוטיבציה גבוהה בנבחרת, ללא קשר ליריבה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
