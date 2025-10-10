יום שישי, 10.10.2025 שעה 20:01
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

המסע"ת המרגשת של בן שמעון: שהחיינו וקיימנו

מאמן הנבחרת לפני נורבגיה מחר ב-19:00: "אחראים שהצד הספורטיבי ייתן תקווה". וגם: החטופים וחזרת המשחקים לישראל. עמית לוינטל, שליח ONE לאוסלו

|
רן בן שמעון (חגי מיכאלי)
רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

נבחרת ישראל מגיעה לישורת האחרונה בקמפיין מוקדמות המונדיאל. כשהיא עם שלושה ניצחונות, הכחולים-לבנים יפגשו את שתי היריבות החזקות בבית, כאשר מחר (שבת, 19:00) היא תפגוש את נורבגיה ויודעת שהמשוכה קשה מאוד. מאמן הנבחרת רן בן שמעון, דיבר לקראת המפגש במסיבת עיתונאים מרגשת שתיזכר עוד זמן רב.

על חזרת החטופים אמר המאמן: “לרוב עבודה של מאמן זה להרים את המוטיבציה כמה שיותר גבוה, אני מרגיש שאני צריך להוריד קצת. לא בגלל המשחק, כי כאנשים, כעם, זה הדבר שהכי מרגש את השחקנים, מה שקורה בישראל. העבודה שלי לאזן את זה, כי בדיוק כמו שאלי אמר, אני באמת לא מרגיש בנוח לדבר אחריו, זה לא נחמד, אבל כמו שהוא אמר, אנחנו מדברים על ספורט, זה התחום שלנו, המקום שלנו, אני לא רוצה שניגרר לפוליטיקה, מנסים להיות ממוקדים בצד הספורטיבי, אבל אנחנו יודעים מי לפנינו, ומי מאחורינו, אנחנו משחקים כדי לתת קצת נחת, קצת רגעים טובים. הכי חשוב זה להבריא כמדינה, מה שאפשר לעשות, זו הפריבילגיה הכי גדולה שלנו כספורטאים”.

כשנשאל האם זה דור הזהב של נורבגיה: “אני מרגיש קצת פחות נוח לתת מחמאות, כי אתם היריבה שלי. אני יודע על נורבגיה, מאז 1988, שהייתם בגביע העולם. אני יודע הכל על האיכויות, אמרתי את זה כבר, אני חושב שנורבגיה משחקת ביחד, וזה נותן לנו המון בעיות לחשוב עליהן, זו נבחרת בטופ, אבל גם אנחנו, ננסה להילחם ולשחק חכם עד כמה שאפשר על הדשא. אני לא אתן מחמאות ליריבה, לא כי אני לא חושב דברים טובים, אלא כי אני מאמין בנבחרת שלי, בשחקנים שלי, שנשחק הכי טוב שאפשר באצטדיון הזה”.

נבחרת נורבגיה (IMAGO)נבחרת נורבגיה (IMAGO)

על היעדרות אודגור: “גם במשחק הראשון הוא היה ג’נטלמן, יש לנו מערכת יחסים טובה איתו, אין בעיות עם הצוות, לא עם השחקנים, אז ברמת ספורט, כמה שאתם מדברים על היעדר אודגור, גם לנו יש שחקן שנעדר, אנחנו לא נדבר על הצד שלכם, לא על שלנו, זה משחק בין שתי נבחרות ופציעות זה חלק מהמשחק”.

על כך שאולי ישובו המשחקים בקרוב לישראל: “אי אפשר להתכונן לכלום בחיים, הדברים קורים וצריך להגיב כמה שיותר טוב. ברגע שקרה לנו שעברנו להונגריה, אז עשינו את ההכי טוב שלנו. אי אפשר להתלונן, אסור לנו, כי אלה שיכולים זה אלו שבמדינה שלנו. אגיד משהו אחד, מאז שאני מאמן נבחרת ישראל, לא שיחקנו משחק אחד בישראל, והלוואי שזה יקרה, אני מקווה ממש שעכשיו אחרי ש-48 החטופים, גברים ונשים, והגיבורים שלנו החיילים, יהיה שלום, ונשחק בישראל, ובהגרלה הבאה אני מקווה שנבחרות יבואו לישראל, אולי גם נורבגיה, נארח אתכם אולי, אני כל כך מצפה לזה. זה החלום שלי, אם היו שואלים אותי על חלומות, זה אחד מהם”.

אוהדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)אוהדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

בצעד עוצמתי ומרגש במיוחד, המאמן ביקש מהעיתונאים לחכות רגע עם השאלות, הוציא כיפה וקרא את תפילת “שהחיינו וקיימנו” מול כל החדר, בעקבות חזרתם הקרובה של החטופים, ולאחר מכן הוריד את הכיפה התפנה לשאלות.

“אני חושב שיש שני דברים מרכזיים ברצון לעזור את נורבגיה: אחד זה לחשוב איך עוצרים אותם, השני איך מייצרים שהם יעצרו אותנו. לא חושב שהייתה כאן נבחרת שהתגוננה 90 דקות ויצאה עם משהו, אני לא חושב שיש נבחרת שגם לחצה וניצחה, צריך למצוא איזון, לבוא עם רעיונות התקפיים, שגם להם יהיה מורכב לעצור. הנבחרת הזו מוכיחה שכמו שהיא שתלה אמונה באנשים, אנשים קלטו את האמונה שהיא פנימית ואמיתית מאיתנו, רוצים להמשיך את הקו הזה. רוצים נבחרת שהעם יהיה גאה בה, אני יודע מה זה נקודות, מה זה לנצח, אני רוצה גם, אבל אני רוצה את תחושת הגאווה גם, בכל מגרש, בטח מול נורבגיה שהיא אחת הטובות בעולם”.

על הדיסקית והסיכה איתן הוא בה: “נפגשנו לפני שלושה ימים עם ילדים מהעוטף, ילדים קטנים שקמים כבר שנתיים לאזעקות מטורפות, שראו דברים שעין של ילד ביקום, באף עם, לא צריך לראות. היה לנו לפני יומיים מפגש עם חיילי צה”ל פצועים, אחד המרגשים שהיו לי, השחקנים האלה, אנחנו הצוות, יו”ר ההתאחדות, כולם, חיים יום יום את מה שהעם הזה עובר, זו הנבחרת שאנחנו רוצים ליצור, שיוצאת מהעם שלה, שמרגישה את הרגישויות, אני רואה מה מדברים, אני רואה כמה השחקנים מתרגשים לחזרת החטופים, אין לי תשובה טובה מזו, זה אחד הימים המרגשים בחיינו, כל העם שלנו צריך את זה, ואנחנו אחראיים על הצד הספורטיבי שיעשה קצת אור, ייתן קצת תקווה לאנשים בלב, חלקת האלוהים שלנו, ננסה לעשות את זה”.

על מאמן נורבגיה: “פגשתי את המאמן כשהוא אימן את קופנהאגן, הוא קיבל אותי בצורה מדהימה, הוא ג’נטלמן, אין לי איתו רבע בעיה, הוא גם לא דיבר מילה אחת שאני לא יכול לחיות איתה. אני אלחץ לו את היד, וגם אתן לו חיבוק עם צריך”.

