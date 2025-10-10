הפחדים של נבחרת נורבגיה, הפנטזיות של ישראל

"יש לי הרגשה לא טובה מהמשחק הזה, אני ממש לא בטוח שננצח", אמר לי אתמול קריסטופר (25), סטודנט להנדסה באוניברסיטה הנורבגית למדעים ולטכנולוגיה. קריסטופר היה אחד מכמה נורבגים שנשמעו סקפטים ומלאי חשש לקראת המשחק מול נבחרת ישראל (שבת, 19:00), משחק שהנורבגים פייבוריטים עצומים בו, וניצחון יקרב אותם כפסע מהעפלה למונדיאל בקיץ הקרוב.

אז מדוע שהווויקינגים הבריונים שאמורים לטאטא את נבחרת ישראל, חוששים כל כך? יש להם כמה סיבות, גם מבלי שמצאנו גרסה נורבגית לביטוי "עמה יעמיק".

שדי העבר

"כולם בנורבגיה בטוחים שזה דור הזהב הכי גדול שהיה לנו, דור יותר מוכשר ואיכותי אפילו מהדור שנות ה-90", אומר קריסטופר, "אבל אני חושש מקריסה מנטאלית גם בגלל שדי העבר. יש הרבה לחץ על הצעירים של נורבגיה בגלל הכישלונות הרבים של הנבחרת לאורך השנים, והדוגמה הטרייה האחרונה הייתה המבוכה במוקדמות היורו, כשסקוטלנד דילגה מעלינו". חבר שלו אנדרס הוסיף: "מעידה קטנה מול ישראל, הפסד דחוק באיטליה ובום – מקמפיין מבטיח שהתחיל מצוין אנחנו עלולים להגיע שפופים לפלייאוף ולעוף משם".

ארלינד הולאנד ודניאל פרץ (ראובן שוורץ)

אז בעוד לנו בארץ יש רק את מונדיאל 1970 להיאחז בו כטורניר הגדול היחיד שנבחרת ישראל העפילה אליו והשתתפה בו. גם לנורבגים יש טראומה גדולה מקמפיינים של מוקדמות לאורך השנים. זה לא רק שנורבגיה לא השתתפה במונדיאל מאז 1998 ובטורניר גדול מאז יורו 2000, בכל ההיסטוריה היא הופיעה רק ב-4 טורנירים גדולים (מונדיאלים 1938, 1994, 1998 ואותו יורו 2000), נתון כואב במיוחד ביחס לשכנות הסקנדינביות שבדיה ודנמרק שהצליחו הרבה יותר לאורך השנים.

וגם בהשוואה לענפי ספורט אחרים – נורבגיה אומה של 5.5 מיליון תושבים בלבד, אבל היא שיאנית המדליות ההיסטורית מאולימפיאדת חורף, אימפריה ספורטיבית כולל בענפים כמו אתלטיקה קלה, כדוריד, גולף ואחרים. אך גם כאן, כדורגל הוא הספורט הכי אהוב ופופולארי בפער, ובין האוהדים הנורבגים יש רבים חוששים שמשהו שוב ישתבש, למרות זה נדמה בלתי סביר.

נבחרת נורבגיה (IMAGO)

ההיעדרות של הקפטן מרטין אודגור

מי שעוקב אחרי משחקי נבחרת נורבגיה בשנה האחרונה יודע כי השחקן הכי טוב והכי חשוב בנבחרת הוא שחקן ארסנל ואקס ריאל מדריד, מרטין אודגור, שכיכב גם נגד ישראל במרץ. ראשית הוא קפטן אמיתי, מנהיג בחדר ההלבשה, מהדמויות הקולניות והכריזמטיות בנבחרת, אבל איכות המשחק שלו והיכולת לשבור הגנת יריבות היא משהו שאין לו תחליף בנבחרת, עם כל הכבוד לצעירים מוכשרים חסרי יציבות, דוגמת אוסקר בוב, או שחקנים אתלטיים ונחושים, אך פחות טכניים.

"אודגור הוא הפליימייקר, המוח והלב שלנו והוא השחקן שמביא לנו איזון ומעבר בין משחק הגנה להתקפה, ובנוסף לכדורי העומק המושלמים שמעמידים את החלוצים מול השוער, אודגור גם מגביה את הכדורים החופשיים בצורה נהדרת ובתיאום אדירה עם חבריו בנבחרת", מסביר מגנוס לארסן מהעיתון 'דאגבלאדט', "החיסרון שלו עשוי להיות משמעותי, במיוחד אם ישראל תדע להישאר בתמונה במהלך המחצית השנייה והלחץ יתחיל לדבר אצל הנורבגים. על ארלינג הולאנד יהיה אקסטרה לחץ במשחק הזה בתור הקפטן שמחליף את אודגור".

מרטין אודגור (IMAGO)

סורלות’ עצבני, והוא לא היחיד

אלכסנדר סורלות' אמנם כבש לא מזמן שער בדרבי נגד ריאל מדריד, אבל פתיחת העונה של החלוץ הגדול שמשחק לצד ארלינג הולאנד מאכזבת. הוא כבר גרם לפנדל, ראה כרטיס אדום וידע אכזבות עם אתלטיקו מדריד העונה, וגם בפגרת הנבחרות הקודמת. בזמן שהנורבגים פירקו 1:11 את מולדובה דווקא סורלות’ לא פגע, ואילו המחליף שלו טלו אוסגור עלה מהספסל ומיד ניפק שלושער (למרות שבקבוצתו ריינג'רס, אוסגור לא כבש העונה אפילו שער אחד).

המשחק ההוא מול מולדובה יושב לסורלות בראש ואם לא יילך לו גם הפעם (בניגוד למשחק במרץ שם כבש וכיכב נגד הגנת ישראל), הוא עלול להיות מתוסכל ועצבני. בנוסף לסורלות’, ישנם עוד כמה אחד מכמה שחקנים נורבגים שמגיעים לפגרה הזו בכושר בינוני ומעורר חשש אצל הצוות המקצועי של נורבגיה והאוהדים, ביניהם דויד מולר-וולפהף, טורביורן הגם, אנטוניו נוסא וסנדר ברגה.

אלכסנדר סורלות' (ראובן שוורץ)

קארמה שלילית, האווירה הכללית והחשש מאירועים בלתי צפויים

כבר נכתב כאן השבוע על החשש של הנורבגים מפני אירועים ביציעים שיובילו להפסקת המשחק ולניצחון טכני לישראל. ההתאחדות הנורבגית מצויה בלחץ רב מהמשחק ונוקטת אמצעי זהירות בשני מישורים – הביטחוני/בטיחותי והתקשורתי. במישור הבטיחותי, ננקטים הרבה אמצעי הגנה של המשטרה, כמו גידור וסגירת יציעים שנועדו למנוע פריצות למגרש והפרעות למשחק, החלטה לאסור על אוהדים להגיע לאזור ההגעה של אוטובוסים לאצטדיון, כפי שמקובל בכל משחק אחר כאן, וסגירת ה'פאן זון'. סביב האצטדיון ינכחו כ-3,000 שוטרים ואנשי כוחות ביטחון מיוחדים, כשלפני המשחק ומהלכו צפויה ליד האיצטדיון הפגנה פרו-פלסטינית גדולה.

במישור התקשורתי, כולנו זוכרים את ההתבטאויות הפוליטיות האנטי-ישראלית של נשיאת ההתאחדות, המאמן סולבאקן ושחקני נורבגיה עצמם במרץ לפני המשחק הראשון. הפעם היות שנורבגיה היא הנבחרת המארחת, ועליה מוטלת האחריות הבלעדית לקיום המשחק כסדרו, הנורבגים מתאמצים להרגיע את האווירה. כאילו הם מתכוננים לוועדת חקירה שתקום אם המשחק יפוצץ.

שינו זוארץ וליסה קלאבנס (ההתאחדות לכדורגל)

נשיאת ההתאחדות ליזה קלאבסן מתחננת לפגוש את שינו זוארץ יו"ר ההתאחדות, ולשדר מסרים (מזויפים) של פיוס ורגיעה, אך בינתיים הוא לא מתרצה ולא תתקיים ארוחת משותפת בין השניים כמקובל בין ראשי התאחדויות לפני משחקים. זאת ועוד, כדאי לשים לב כי הטון של שחקני נבחרת נורבגיה הפעם לפני המשחק נגד ישראל נשמע מלאכותי, מתנצל, הססני, פוליטיקלי-קורקט ונעדר דעה ברורה, בסגנון תגובה דיפלומטית של צ'אט GPT. כך פטריק ברג, סנדר ברגה, קריסטופר אייר, דויד מולר-וולפה ועוד שחקנים שנשאלו על סוגיית ישראל ואמרו בימים האחרונים דברים בסגנון: "אנחנו אנשים פשוטים כמו כל אחד שרק טובים בכדורגל", "המצב מורכב", "אני רק רוצה שיהיה טוב" ועוד.

אנחנו בונים על הקארמה הרעה שתרדוף את הנורבגים, הלחץ שרובץ על כתפיהם, החיסרון של אודגור, הכושר הלא טוב של כמה ברגים במכונה של סולבאקן, והרבה עזרים מאלוהי הכדורגל.

אוסקר גלוך בורח מאלכסנדר סורלות' (ראובן שוורץ)

היום, בתאריך הסמלי 10/10 (10 באוקטובר), יוכרז ב-12:00 בצהריים במרכז אוסלו על הזוכה/זוכים בפרס נובל לשלום, הכרזה שעושה רעש וכותרות בכל העולם ובכל גופי התקשורת המערביים, בגלל העניין סביב דונלד טראמפ והציפיה לתגובה שלו (במיוחד אם כצפוי הוא לא יזכה בפרס).

בדיוק באותה שעה ובאותה עיר בירה של נורבגיה, במרחק של פחות מרבע שעה נסיעה, אבל רחוק מאוד מאווירה של שלום, תקיים נבחרת נורבגיה את מסיבת העיתונאים המסכמת שלה לקראת המשחק מחר מול נבחרת ישראל, בהשתתפות המאמן סטולה סולבאקן והחלוץ אלכסנדר סורלות'.

דור תורג'מן בין שחקני נורבגיה (ראובן שוורץ)

על פניו נבחרת נורבגיה היא הנבחרת עם התוצאות וההופעות המרשימות ביותר עד כה במוקדמות המונדיאל, 24 שערים ב-5 מחזורים (כ-5 גולים בממוצע למשחק), 0:3 מול איטליה ביוני האחרון, רביעייה נגד ישראל במרץ (2:4) ו-16 שערים בשני משחקים מול מולדובה האומללה, כולל 1:11 היסטורי במשחק האחרון עם חמישייה של ארלינג הולאנד.

כשההתקפה הנורבגית מתפוצצת, זה רק טבעי שהמפלצת של מנצ'סטר סיטי הוא מלך השערים בקמפיין האירופי של מוקדמות המונדיאל עם 9 שערים עד כה. הוא כבש נגד ישראל ויחפש נגדה מחר את העשירי שלו בקמפיין, והאמת? גם אם לא יודו בכך בפני המצלמות, יש בנבחרת ישראל כאלה שחותמים על כך שיסתפק רק בשער אחד שלו מחר.