עקב פציעה: לברון ג'יימס יחמיץ את פתיחת העונה

אחרי שגרם לסערה גדולה בעקבות “ההחלטה” לכאורה על הקריירה שלו, שהתבררה לבסוף כמהלך שיווקי, חדשות רעות ללברון ג’יימס וללוס אנג’לס לייקרס. הכוכב שנמצא בשנה האחרונה לחוזה, נפצע וייעדר מפתיחת העונה ב-NBA שתתחיל רשמית בסוף אוקטובר.

העיתונאי שאמס צ'רנייה דיווח כי לברון סובל מסיאטיקה בצד ימין, כאב שמקורו בגב התחתון ועובר דרך עצב הסיאטיקה אל הרגל, כאשר אותה פציעה ככל הנראה תגרום לא לפספס לפחות שלושה עד ארבעה שבועות מ-2025/26.

ג’יימס בקרוב יהיה כבר בן 41, בהחלט לא ילד, ובתוך כך ב’Bleacher’ הוסיפו נקודה חשובה: “משחק כדורסל רחוק מלהיות סוג המנוחה שאדם עשוי להזדקק לה כדי להחלים לחלוטין מהמצב. גם אם היעדרותו הראשונית של לברון תעלה לו רק בכמה משחקים, זה יכול להיות משהו שהוא יתמודד איתו כל השנה”.

הלייקרס פותחים במשחק ביתי מול גולדן סטייט ווריורס ואחר כך נגד מינסוטה טימברוולבס. בהמשך, קבוצתו של לברון תאלץ להסתדר בלעדיו לפי ההערכות גם במפגשים נגד סקרמנטו ופורטלנד של דני אבדיה.