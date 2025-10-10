ענק: סל ניצחון גדול על הבאזר לקנדריק נאן

לאחר שהדרבי התל אביב פתח את המחזור השלישי של היורוליג אמש (רביעי), היום התקיימו מספר משחקים נוספים. במוקד, פנאתינייקוס גברה על באסקוניה מסל ניצחון על הבאזר, כשבנוסף ריאל מדריד גברה על וילרבאן, פרטיזן ניצחה את אנדולו אפס, מונאקו את מילאנו ופאריס את וירטוס בולוניה.

באסקוניה (3:0) – פנאתינייקוס (1:2) 86:84

הקבוצה של ארגין עתמאן עדיין לא מספיק משכנעת, אך יש לה שחקן שובר שיוויון בדמותו של קנדריק נאן. הגארד קלע סל על הבאזר, ובכך העניק לקבוצתו ניצחון שני העונה על חשבון הספרדים, שטרם ניצחו. נאן סיים את המשחק עם 30 נקודות ו-7 ריבאונדים, ג'די אוסמן הוסיף 20 נקודות וטי ג'יי שורטס שוב לא הרשים עם 5 נקודות. בצד השני, טימוטי לואאו-קבארו הוביל 16 נקודות.

ריאל מדריד (1:2) – וילרבאן (2:1) 72:85

הספרדים רושמים ניצחון שני ברציפות, כאשר הפעם הוא לא הוטל בספק כשהם לא אפשרו ליריבה הצרפתית להתקרב. צ'ומה אוקיקי הוליך עם 17 נקודות, וטריי ליילס הוסיף 12 משלו. בצד השני, אדווין ג'קסון הוביל עם 16 נקודות.

מריו הזוניה (IMAGO)

פרטיזן בלגרד (1:2) - אנדולו אפס (2:1) 87:93

ניצחון שני ברציפות לחבורה של זליקו אוברדוביץ’, בעוד הטורקים רושמים הפסד שני רצוף לאחר שנכנעו במחזור שעבר להפועל תל אביב. אחרי פיגור דו ספרתי בהפסקה, האורחים הצליחו לחזור לעניינים, אך יכולת אדירה של סטרלינג בראון במאני טיים סגרה את הסיפור.



בראון סיים את המשחק עם 24 נקודות, כאשר אייזק בונגה הוסיף 18. אייזאה קורדינייה סיים עם 24 נקודות משלו מנגד.

מילאנו (2:1) - מונאקו (1:2) 82:79

לאחר ההפסד בפתיחת העונה, ניקולה מירוטיץ’ חזר לאיטליה למפגש עם האקסית ורשם ניצחון שני ברציפות לזכות קבוצתו של ואסיליס ספאנוליס. מייק ג'יימס סיים את המשחק עם 18 נקודות, ודנאיל תייס הוסיף דאבל דאבל 17 ו-10 ריבאונדים. בצד השני, דווין בוקר קלע 15 נקודות לצד 8 ריבאונדים ולורנזו בראון הוסיף 12 נקודות לצד 7 אסיסטים בבכורה ביורוליג עם האיטלקים.

פאריס (1:2) - בולוניה (2:1) 79:90

לאחר הניצחון על מכבי תל אביב, הצרפתים המשכיו את המומנטום והנחילו לאיטלקים הפסד שני העונה. נאדיר היפי הוביל את הקו האחורי עם 20 נקודות ו-6 אסיסטים, אמאת' אמבייה תרם 12 נקודות. אצל האורחת הלט מאט מורגן עם 21 נקודות.