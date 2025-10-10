יום שישי, 10.10.2025 שעה 06:24
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

גלוך יוצב כחלוץ מדומה, ניסיון להכשיר את למקין

קשרה של אייאקס עתיד לפתוח בהתקפה לצד חלאילי ודן ביטון מחר ב-19:00 מול נורבגיה, הבלם עדיין חש רגישות בשריר. וגם: דסה, צמצום הפערים והאבטחה

|
אוסקר גלוך (ראובן שוורץ)
אוסקר גלוך (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל תקיים הערב (שישי) את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מחר (19:00) מול נבחרת נורבגיה כאשר למאמן רן בן שמעון יש עשרה שחקנים בטוחים, והשאלה היחידה שנשארה פתוחה היא האם ניתן יהיה להכשיר את סתיו למקין למשחק במסגרת מוקדמות המונדיאל.

למקין לאורך כל השבוע של ההכנות חש עדיין רגישות בשריר האחורי ונטל חלק רק ביום רביעי באופן מלא, אבל ברור שמדובר בפציעה משקרת ולכן בן שמעון לא ימהר לקחת סיכון. אם למקין לא יוכל לפתוח אחד מהשניים, מתן בלטקסה או אור בלוריאן, יפתחו לצד עידן נחמיאס ואלי דסה שיתופקד לסירוגין גם כבלם שלישי. 

בן שמעון רוצה קישור מעובה כדי לצמצם את פערי האיכות וזאת הסיבה שבקישור ניתן יהיה לראות רשימה של שחקנים כמו מוחמד אבו פאני שחוזר להרכב אחרי שלא היה בכינוס הקודם בגלל פציעה, אליאל פרץ שנמצא בקו התקדמות יוצא מהכלל ומנור סולומון.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

בצדדים אמורים לשחק ענאן חלאילי ודן ביטון, בזמן שאוסקר גלוך צפוי לשחק כחלוץ מדומה. לרן בן שמעון יש מספר אלטרנטיבות בספסל כדי לשנות מערך ולהכניס חלוץ טבעי כמו תאי בריבו או דור תורג'מן. כמו כן, בנבחרת מודעים היטב להבדלי האיכות בין הנבחרות, אבל מאמינים שביום נתון כאשר נבחרת נורבגיה אמורה לעלות ולשחק ללא מספר שחקנים פצועים, ניתן להשיג הרבה יותר ממחמאות כפי שקרה בהפסד האחרון לאיטליה 5:4.

בנוסף, בנבחרת טוענים שאין אבטחה חריגה במיוחד בגלל נוכחות המשלחת הישראלית וכי מדובר בשמירה של כוחות האבטחה, כפי שכבר נראו בעבר בזמן שהנבחרת הלאומית הייתה מעבר לים.

סתיו למקין בפעולה (ראובן שוורץ)סתיו למקין בפעולה (ראובן שוורץ)

הרכב משוער: דניאל פרץ, אלי דסה, סתיו למקין (מתן בלטקסה/אור בלוריאן), עידן נחמיאס, רוי רביבו, מוחמד אבו פאני, מנור סולומון, אליאל פרץ, אוסקר גלוך, דן ביטון וענאן חלאילי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */