גלוך יוצב כחלוץ מדומה, ניסיון להכשיר את למקין

נבחרת ישראל תקיים הערב (שישי) את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מחר (19:00) מול נבחרת נורבגיה כאשר למאמן רן בן שמעון יש עשרה שחקנים בטוחים, והשאלה היחידה שנשארה פתוחה היא האם ניתן יהיה להכשיר את סתיו למקין למשחק במסגרת מוקדמות המונדיאל.

למקין לאורך כל השבוע של ההכנות חש עדיין רגישות בשריר האחורי ונטל חלק רק ביום רביעי באופן מלא, אבל ברור שמדובר בפציעה משקרת ולכן בן שמעון לא ימהר לקחת סיכון. אם למקין לא יוכל לפתוח אחד מהשניים, מתן בלטקסה או אור בלוריאן, יפתחו לצד עידן נחמיאס ואלי דסה שיתופקד לסירוגין גם כבלם שלישי.

בן שמעון רוצה קישור מעובה כדי לצמצם את פערי האיכות וזאת הסיבה שבקישור ניתן יהיה לראות רשימה של שחקנים כמו מוחמד אבו פאני שחוזר להרכב אחרי שלא היה בכינוס הקודם בגלל פציעה, אליאל פרץ שנמצא בקו התקדמות יוצא מהכלל ומנור סולומון.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

בצדדים אמורים לשחק ענאן חלאילי ודן ביטון, בזמן שאוסקר גלוך צפוי לשחק כחלוץ מדומה. לרן בן שמעון יש מספר אלטרנטיבות בספסל כדי לשנות מערך ולהכניס חלוץ טבעי כמו תאי בריבו או דור תורג'מן. כמו כן, בנבחרת מודעים היטב להבדלי האיכות בין הנבחרות, אבל מאמינים שביום נתון כאשר נבחרת נורבגיה אמורה לעלות ולשחק ללא מספר שחקנים פצועים, ניתן להשיג הרבה יותר ממחמאות כפי שקרה בהפסד האחרון לאיטליה 5:4.

בנוסף, בנבחרת טוענים שאין אבטחה חריגה במיוחד בגלל נוכחות המשלחת הישראלית וכי מדובר בשמירה של כוחות האבטחה, כפי שכבר נראו בעבר בזמן שהנבחרת הלאומית הייתה מעבר לים.

סתיו למקין בפעולה (ראובן שוורץ)

הרכב משוער: דניאל פרץ, אלי דסה, סתיו למקין (מתן בלטקסה/אור בלוריאן), עידן נחמיאס, רוי רביבו, מוחמד אבו פאני, מנור סולומון, אליאל פרץ, אוסקר גלוך, דן ביטון וענאן חלאילי.