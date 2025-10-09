יום שישי, 10.10.2025 שעה 00:09
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה 3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

משוגע: נבחרת אוסטריה הביסה 0:10 את סן מרינו

מטורף: הנבחרת האוסטרית לא ריחמה על נמושת בית ח' ונותרה מושלמת, כשהיא במקום הראשון, רביעייה לארנאוטוביץ'. בראשון - רומניה וליסב עיסאת מחכים

|
שחקני נבחרת אוסטריה חוגגים (IMAGO)
שחקני נבחרת אוסטריה חוגגים (IMAGO)

משוגע ומטורף: זה אומנם לא שיא כל הזמנים, אין ספק שזה מכובד מאוד, כאשר הערב (חמישי) נבחרת אוסטריה הביסה 0:10 (!) ענק את סן מרינו במסגרת המחזור השביעי של מוקדמות המוניאל .

השערים סה”כ היו מחולקים מאוד, כאשר במחצית הראשונה נכבשו שישה שערים ובמחצית השנייה ארבעה. זה התחיל כבר עם רומנו שמיד ומרקו ארנאוטוביץ’ שפתחו עם 0:2 אחרי שמונה דקות בלבד, מיכאל גרגוריץ’ עשה 0:3 בדקה ה-24 וסטפן פוש הוסיף בדקה ה-30.

ההמשך גם היה מטורף, כשעד סיום המחצית, פוש השלים צמד (42’) וקונארד ליימר הוסיף (45’), את החצי השני אוסטריה פתחה בסערה גם כן עם שער אחרי שתי דקות בלבד של ארנאוטוביץ’. הקצב מעט ירד, אך אז בדקה ה-76 אוסטריה עלתה ל-0:8, כשעד הסיום, ארנאוטוביץ’ השלים רביעייה גדולה (83’ ו-84’) וחתם את ההתמודדות.

כאמור, אוסטריה נותרה מושלמת במסגרת בית ח’ במוקדמות המונדיאל, כשהיא עם 15 נקודות מתוך 15 אפשריות וקרובה להבטיח את הפסגה, כשבראשון הקרוב תפגוש את רומניה וליסב עיסאת. מנגד, סן מרינה ממשיכה להיות נמושת הבית וספגה כבר 28 שערים, כשהיא כבשה שער אחד בלבד. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */