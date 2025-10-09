משוגע: נבחרת אוסטריה הביסה 0:10 את סן מרינו

משוגע ומטורף: זה אומנם לא שיא כל הזמנים, אין ספק שזה מכובד מאוד, כאשר הערב (חמישי) נבחרת אוסטריה הביסה 0:10 (!) ענק את סן מרינו במסגרת המחזור השביעי של מוקדמות המוניאל .

השערים סה”כ היו מחולקים מאוד, כאשר במחצית הראשונה נכבשו שישה שערים ובמחצית השנייה ארבעה. זה התחיל כבר עם רומנו שמיד ומרקו ארנאוטוביץ’ שפתחו עם 0:2 אחרי שמונה דקות בלבד, מיכאל גרגוריץ’ עשה 0:3 בדקה ה-24 וסטפן פוש הוסיף בדקה ה-30.

ההמשך גם היה מטורף, כשעד סיום המחצית, פוש השלים צמד (42’) וקונארד ליימר הוסיף (45’), את החצי השני אוסטריה פתחה בסערה גם כן עם שער אחרי שתי דקות בלבד של ארנאוטוביץ’. הקצב מעט ירד, אך אז בדקה ה-76 אוסטריה עלתה ל-0:8, כשעד הסיום, ארנאוטוביץ’ השלים רביעייה גדולה (83’ ו-84’) וחתם את ההתמודדות.

כאמור, אוסטריה נותרה מושלמת במסגרת בית ח’ במוקדמות המונדיאל, כשהיא עם 15 נקודות מתוך 15 אפשריות וקרובה להבטיח את הפסגה, כשבראשון הקרוב תפגוש את רומניה וליסב עיסאת. מנגד, סן מרינה ממשיכה להיות נמושת הבית וספגה כבר 28 שערים, כשהיא כבשה שער אחד בלבד.