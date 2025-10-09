"בלם עם פוטנציאל!" ברומניה התרשמו מעיסאת

בלמה של מכבי חיפה, ליסב עיסאת, ערך היום (חמישי) את הופעת הבכורה שלו ברומניה, בניצחונה הביתי 1:2 במשחק הידידות נגד מולדובה. השחקן השלים 90 דקות, כשבתקשורת הרומנית סיקרו את הופעתו מלאת האירועים, והגדירו אותה כ-”מעלה ציפיות להמשך”.

הדבר הראשון שבלט לעין, הוא שהבלם של חיפה לא שר את ההמנון. כזכור, הוא נולד בחיפה, אך בחר לשחק ברומניה בגין שורשיו. “למרות שהוא עדיין לא דובר את השפה, הוא רצה לשחק עבור הנבחרת”. נרשם עליו בתקשורת הרומנית.

על המשחק שלו, נכתב: “ליסב תקשר עם חבריו לקבוצה באנגלית לאורך כל המשחק. הלחץ של הבכורה לא הורגש כלל אצל הבלם הישראלי-רומני, בן 20 בלבד. בדקה ה-36, הוא שגה בהתערבות חשובה כשהיה אחרון, אך מיד חזר והצליח לחסום בעיטה מסוכנת. דקה לאחר מכן ביצע עוד פעולה חיובית, כשהוא עוצר איום ממשי נוסף”.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

בתקשורת ניסו לנתח את היכולות של עיסאת: “השחקן הראה יכולת טובה לחזות את המהלכים, כשהצליח לעצור שתי התקפות מתפרצות של המולדובים. מצד שני, הטכניקה שלו לוקה בחסר, כשנראה שהוא לא פוגע בכדור בצורה חלקה, מה שהיה החיסרון הבולט ביותר שלו במשחק הבכורה הזה”.

בסופו של דבר, סיכמו את הופעתו כחיובית: “מדובר בבלם עם פוטנציאל להתקדמות! הוא יכול להמשיך להיות פתרון לנבחרת הלאומית. הבלם הראה בגרות בהגנה, עמד היטב במגרש ובוודאי יכול להמשיך להיות אופציה עבור נבחרת רומניה, במיוחד בגילו הצעיר”.