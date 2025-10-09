עבד יאסין פתח בהרכב פלסטין במשחק הידידות

על רקע הסאגה הגדולה בבני סכנין בנוגע לשוער עבד יאסין, הערב (חמישי) השוער של הקבוצה הצפונית (לפחות על הנייר כרגע) פתח בהרכב נבחרת פלסטין במשחק הידידות מול הסגל המשני של נבחרת אלג’יריה.

שוערה של סכנין למעשה ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת הפלסטינית, כשכזכור זימונו גרר סאגה גדולה ובקבוצה הצפונית טענו כי החליט להצטרף לנבחרת פלסטין ללא ידיעתם (לא ענה לטלפונים ולא יצר קשר מאז היציאה מהארץ), ואילו בהמשך בסביבת השוער הגיבו ואמרו כי הקבוצה אכן קיבלה הודעה מוקדמת על זימונו.

בכל אופן, טרם ברור מה יעלה בגורלו של השוער, שדווקא במשחקו האחרון מול מכבי נתניה (1:2 לאדומים) בלט בין הקורות זאת לאחר שהשוער הראשון מוחמד אבו ניל היה מורחק עקב אדום בתיקו המאופס מול מכבי תל אביב מחזור קודם לכן.