ילדים ב': השקמה חן חוללה מהפך וניצחה בדרבי

המחזור השלישי בליגת מרכז 2 של שנתון ילדים ב' החל במשחק דרבי רמת גני בין שתי קבוצות "צו פיוס" - זו של הכח עמידר וזו של מכבי השקמה חן. שתי הקבוצות התייצבו למשחק עם מאזן של ניצחון אחד והפסד אחד. מכבי השקמה שיחקה גם בשלב המוקדם של משחקי הגביע ושבה מפקיעין הרחוקה עם ניצחון 1:2 וכרטיס לשלב הבא.

היה זה משחק בקצב טוב, שבו הובקעו שלושה שערים ונרשם מהפך אחד. הכח עמידר ר"ג כבשה ראשונה בדקה ה-12 מרגלו של נועם שמש, אך שערי שכבשו: נחמן חרזי (25) ועומר אוסובלנסקי (38) חוללו מהפך וסללו את דרכה של מכבי השקמה חן לניצחון 1:2.

יונתן שיצר, מאמן מכבי השקמה חן, הביע שביעות רצון מהרמה שהציגה קבוצתו: "משחק עם הרבה אופי, אליו עלינו עם חוסרים משמעותיים בהרכב, ללא השוערים הקבועים ועם שוער יליד 2014, לירוי צאיג, שנכנס לעניינים בצורה טובה. הילדים שיחקו אגרסיבי שלטו במשחק, הרבו במהלכי כדורגל טובים והרבה החמצות ויכולת טובה שגילה שוער הכח, שמנעו מאיתנו ניצחון בהפרש גבוה יותר.

אני רואה לנכון לשבח את כל השחקנים ששיחקו,נתנו את הנשמה על המגרש וניצחו את הדרבי הראשון שלהם בחיים. אני גאה בהם על ההתקדמות, הלחימה וההקרבה שלהם. הניצחון מוקדש לחטופים, שיחזרו בשבוע הבא בעזרת השם. גם אני וגם הילדים רוצים להקדיש את הניצחון להם ולמשפחות שלהם עם כל הסבל שעברו בשנתיים האחרונות".

שיצר שיתף גם בשאיפותיו המקצועיות לעונה הקרובה: "הילדים התקדמו משמעותית בהבנת המשחק, ברמת הפיזיות וברמה הטכנית. המטרה להמשיך להתקדם ממשחק למשחק, בעיקר אחרי העונה שעברה שבה הילדים ניצחו בסך הכל ארבעה משחקים. כמו כן, עלינו להשתפר ברמה הטכנית והפיזית, ללמד אותם קודם כל להיות בני אדם טובים. כמובן שנרצה להיות מהקבוצות הטובות בליגה".