נוער: מהפך בבירה בפתיחת המחזור בלאומית דרום

המחזור החמישי במחוז הדרומי של הליגה הלאומית יצא היום (חמישי) לדרך, במשחק שבו אירחה קבוצת "צו פיוס" של בית"ר נורדיה ירושלים את הפועל רמת גן, בעלת היומרות לעליית ליגה. נורדיה צברה חמש נקודות בארבעת המחזורים הראשונים, בעוד שהאורחת עמדה על מאזן של ניצחון אחד - 0:2 במשחק הדרבי מול הכח עמידר לפני כשבועיים, ושלושה הפסדים - האחרון שבהם בשבת האחרונה במשחק החוץ מול שמשון ת"א, שהצליחה לחולל מהפך דרמטי בתוספת הזמן ולנצח 1:2.

בית"ר נורדיה ירושלים פתחה את המשחק טוב יותר. בדקה השמינית התקפה מצוינת הסתיימה בחילופי מסירות, שהובילו לשער בדחיקה מקרוב של סלים חלביה, שהעלה את נורדיה ליתרון 0:1. סלים חלביה, יליד 2007, החל את דרכו ככדורגלן בקבוצת נערים ב' של המועדון וחזר לפעילות אחרי שתי עונות של הפסקה מכדורגל. לזכות נורדיה כבשו במחזורים הקודמים שני חלוצים ילידי 2009: רוי מזרחי (במשחק מול נס ציונה) – שרשם היום הופעה מלאה, נתנאל טייב - שלא נכלל בסגל היום.

בדקה ה-21 הפועל ר"ג מצאה את שער השוויון. מסירת עומק מצוינת של אדם פדילה למרחק של עשרות מטרים איתרה את נועם אמיר, שהשתלט על הכדור ברחבת נורדיה, אך בעיטה לא מספיק חזקה מרגלו נהדפה ע"י שי חיים, שוערה של נורדיה, אלא שעל הכדור החוזר הסתער איתי בר, שמסר מסירה קצרה לראשו של נועם אמיר (2008), שנגח לרשת וקבע שוויון 1:1.

בדקה ה-51 התקפה מהירה של הפועל ר"ג הסתיימה במסירת רוחב לנועם אמיר, ששוב מצא את עצמו במצב של אחד על אחד מול שי חיים, שלא יכול היה להושיע הפעם. נועם אמיר בעט מטווח קצר לרשת, השלים צמד, חולל מהפך וקבע בשלב מוקדם את תוצאת המשחק - ניצחון 1:2 לזכות הפועל ר"ג.

הפועל כפר שלם (באדיבות המועדון)

שבעת המשחקים הנוספים של מחזור המשחקים הקרוב, ייערכו בארבעה ימי משחקים שונים. במוקד המחזור יעמוד משחק הדרבי התל אביבי, שייערך בשבת הקרובה בשעה 10:00 במגרש ספורטק דרום, שם תארח הפועל כפר שלם את גדנ"ע ת"א. כפר שלם עם מאזן מושלם בתום שלושה מחזורים, גדנ"ע עומדת על מאזן של ניצחון אחד ושני הפסדים.

יתר המשחקים:

מכבי יבנה - מ.ס כפר קאסם (שישי, 13:30, אצטדיון טוטו - יבנה)

הפועל ירושלים - סקציה נס ציונה (שבת, 14:30, אבו גוש)

הפועל מרמורק - מכבי יפו (שבת, 20:30, מגרש ויסגל - רחובות)

הפועל הרצליה - מכבי באר שבע (ראשון, 20:30, מגרש הקאנטרי - הרצליה)

הכח עמידר ר"ג - הפועל הוד השרון (רביעי, 16:15, רמת השקמה - ר"ג)