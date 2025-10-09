יום חמישי, 09.10.2025 שעה 22:18
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער דרום
לוח תוצאות

נוער: מהפך בבירה בפתיחת המחזור בלאומית דרום

הפועל ר"ג נקלעה לפיגור מוקדם במשחק החוץ מול בית"ר נורדיה, אך הצליחה לחולל מהפך ולנצח 1:2, חמישה ימים בלבד לאחר ששמשון ת"א ביצעה מהפך על גבה

|
הדרבי הרמת גני (ליר שאולי)
הדרבי הרמת גני (ליר שאולי)

המחזור החמישי במחוז הדרומי של הליגה הלאומית יצא היום (חמישי) לדרך, במשחק שבו אירחה קבוצת "צו פיוס" של בית"ר נורדיה ירושלים את הפועל רמת גן, בעלת היומרות לעליית ליגה. נורדיה צברה חמש נקודות בארבעת המחזורים הראשונים, בעוד שהאורחת עמדה על מאזן של ניצחון אחד - 0:2 במשחק הדרבי מול הכח עמידר לפני כשבועיים, ושלושה הפסדים - האחרון שבהם בשבת האחרונה במשחק החוץ מול שמשון ת"א, שהצליחה לחולל מהפך דרמטי בתוספת הזמן ולנצח 1:2. 

בית"ר נורדיה ירושלים פתחה את המשחק טוב יותר. בדקה השמינית התקפה מצוינת הסתיימה בחילופי מסירות, שהובילו לשער בדחיקה מקרוב של סלים חלביה, שהעלה את נורדיה ליתרון 0:1. סלים חלביה, יליד 2007, החל את דרכו ככדורגלן בקבוצת נערים ב' של המועדון וחזר לפעילות אחרי שתי עונות של הפסקה מכדורגל. לזכות נורדיה כבשו במחזורים הקודמים שני חלוצים ילידי 2009: רוי מזרחי (במשחק מול נס ציונה) – שרשם היום הופעה מלאה, נתנאל טייב - שלא נכלל בסגל היום.

בדקה ה-21 הפועל ר"ג מצאה את שער השוויון. מסירת עומק מצוינת של אדם פדילה למרחק של עשרות מטרים איתרה את נועם אמיר, שהשתלט על הכדור ברחבת נורדיה, אך בעיטה לא מספיק חזקה מרגלו נהדפה ע"י שי חיים, שוערה של נורדיה, אלא שעל הכדור החוזר הסתער איתי בר, שמסר מסירה קצרה לראשו של נועם אמיר (2008), שנגח לרשת וקבע שוויון 1:1.

בדקה ה-51 התקפה מהירה של הפועל ר"ג הסתיימה במסירת רוחב לנועם אמיר, ששוב מצא את עצמו במצב של אחד על אחד מול שי חיים, שלא יכול היה להושיע הפעם. נועם אמיר בעט מטווח קצר לרשת, השלים צמד, חולל מהפך וקבע בשלב מוקדם את תוצאת המשחק - ניצחון 1:2 לזכות הפועל ר"ג.

הפועל כפר שלם (באדיבות המועדון)הפועל כפר שלם (באדיבות המועדון)

שבעת המשחקים הנוספים של מחזור המשחקים הקרוב, ייערכו בארבעה ימי משחקים שונים. במוקד המחזור יעמוד משחק הדרבי התל אביבי, שייערך בשבת הקרובה בשעה 10:00 במגרש ספורטק דרום, שם תארח הפועל כפר שלם את גדנ"ע ת"א. כפר שלם עם מאזן מושלם בתום שלושה מחזורים, גדנ"ע עומדת על מאזן של ניצחון אחד ושני הפסדים.

יתר המשחקים:

מכבי יבנה - מ.ס כפר קאסם (שישי, 13:30, אצטדיון טוטו - יבנה)
הפועל ירושלים - סקציה נס ציונה (שבת, 14:30, אבו גוש)
הפועל מרמורק - מכבי יפו (שבת, 20:30, מגרש ויסגל - רחובות)
הפועל הרצליה - מכבי באר שבע (ראשון, 20:30, מגרש הקאנטרי - הרצליה)
הכח עמידר ר"ג - הפועל הוד השרון (רביעי, 16:15, רמת השקמה - ר"ג)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */