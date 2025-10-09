אלג'יריה העפילה למונדיאל אחרי 0:3 על סומליה

מוקדמות המונדיאל באפריקה נמשכו היום (חמישי), כשאלג’יריה הבטיחה את ראש בית ז’ אחרי שהביסה את סומליה 0:3, ובכך קבעה את השתתפותה במונדיאל 2026 אשר ייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. מוחמד עמורה כבש צמד, ריאד מאחרז הוסיף שער ובישול.

המשחק נערך בביתה של סומליה, אך היה בשליטתה המוחלטת של הנבחרת האורחת. שבע דקות לפתיחת ההתמודדות, מוחמד עמורה העלה את האלג’יראים ליתרון מוקדם. בדקה ה-19, ריאד מאחרז הכפיל את התוצאה, כש-12 דקות למחצית השנייה, שחקן העבר של מנצ’סטר סיטי הוסיף בישול לכובש השער הראשון, כשהמשחק נגמר כאמור ב-0:3 דומיננטי של אלג’יריה.

למונדיאל הקרוב יעפילו 48 נבחרות, כשהשלוש הראשונות הן כמובן המארחות, ארה”ב, מקסיקו וקנדה. מצרים היא הנבחרת האפריקאית שהבטיחה את העפלתה מוקדם יותר השבוע, כשעכשיו כאמור הצטרפה אליה גם אלג’יריה.

הנבחרות שכבר העפילו למונדיאל

ארצות הברית, מקסיקו, קנדה, יפן, ניו זילנד, איראן, ארגנטינה, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, אוסטרליה, ברזיל, אקוודור, אורוגוואי, קולומביה, פרגוואי, מרוקו, טוניסיה, מצרים ואלג’יריה.