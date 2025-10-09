יום חמישי, 09.10.2025 שעה 23:28
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (אפריקה)
מוק' מונדיאל (אפריקה) 23-24
 בית 1 
232-199מצרים1
187-209בורקינה פאסו2
129-109סיירה לאון3
109-89גינאה-ביסאו4
911-89אתיופיה5
 בית 2 
183-138סנגל1
125-88סודאן2
79-58טוגו3
69-48מאוריטניה4
414-38דרום סודאן5
 בית 3 
147-118בנין1
149-128דר' אפריקה2
117-98ניגריה3
115-58רואנדה4
910-78לסוטו5
411-58זימבבואה6
 בית 4 
208-139קייפ ורדה1
185-179קמרון2
1510-129לוב3
118-99אנגולה4
517-79מאוריציוס5
316-69אסווטיני6
 בית 5 
212-217מרוקו1
1210-107ניז'ר2
107-68טנזניה3
99-107זמביה4
123-47 קונגו5
 בית 6 
200-158חוף השנהב1
196-168גאבון2
1211-189קניה3
1014-178גמביה4
1011-139בורונדי5
 בית 7 
227-229אלג'יריה1
187-139אוגנדה2
1517-139מוזמביק3
146-99גינאה4
914-109בוטסואנה5
 בית 8 
220-138טוניסיה1
157-139נמיביה2
1410-129ליבריה3
109-88מלאווי4
1011-78גינאה המשוונית5
 בית 9 
226-229גאנה1
198-169מדגסקאר2
155-139מאלי3
1512-129קומורו4
522-89רפ' מרכז אפריקה5
121-39צ'אד6

אלג'יריה העפילה למונדיאל אחרי 0:3 על סומליה

שער ובישול של ריאד מחרז סייעו לאלג'יראים לנצח ולהבטיח את מקומם בטורניר הגדול בעולם, אחרי שמצרים עשתה זאת מוקדם יותר השבוע. תמונת המצב המלאה

|
ריאד מחרז (הטוויטר הרשמי של אל אהלי)
ריאד מחרז (הטוויטר הרשמי של אל אהלי)

מוקדמות המונדיאל באפריקה נמשכו היום (חמישי), כשאלג’יריה הבטיחה את ראש בית ז’ אחרי שהביסה את סומליה 0:3, ובכך קבעה את השתתפותה במונדיאל 2026 אשר ייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. מוחמד עמורה כבש צמד, ריאד מאחרז הוסיף שער ובישול.

המשחק נערך בביתה של סומליה, אך היה בשליטתה המוחלטת של הנבחרת האורחת. שבע דקות לפתיחת ההתמודדות, מוחמד עמורה העלה את האלג’יראים ליתרון מוקדם. בדקה ה-19, ריאד מאחרז הכפיל את התוצאה, כש-12 דקות למחצית השנייה, שחקן העבר של מנצ’סטר סיטי הוסיף בישול לכובש השער הראשון, כשהמשחק נגמר כאמור ב-0:3 דומיננטי של אלג’יריה.

למונדיאל הקרוב יעפילו 48 נבחרות, כשהשלוש הראשונות הן כמובן המארחות, ארה”ב, מקסיקו וקנדה. מצרים היא הנבחרת האפריקאית שהבטיחה את העפלתה מוקדם יותר השבוע, כשעכשיו כאמור הצטרפה אליה גם אלג’יריה.

הנבחרות שכבר העפילו למונדיאל

ארצות הברית, מקסיקו, קנדה, יפן, ניו זילנד, איראן, ארגנטינה, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, אוסטרליה, ברזיל, אקוודור, אורוגוואי, קולומביה, פרגוואי, מרוקו, טוניסיה, מצרים ואלג’יריה. 

מסי באימון ארגנטינה. מונדיאל אחרון של הפרעוש (IMAGO)מסי באימון ארגנטינה. מונדיאל אחרון של הפרעוש (IMAGO)
