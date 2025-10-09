יום חמישי, 09.10.2025 שעה 22:16
כדורגל ישראלי

במהלך החג: נערים פרצו למגרש הכדורגל בצפת

נערים נכנסו למגרש העירוני, התניעו טרקטור, נהגו בו בצורה מסוכנת וגרמו לנזק ברכוש. תלונה הוגשה למשטרה, שהחלה בחקירה. צפו בסרטון ממצלמת האבטחה

|
כדורגל (יונתן גינזבורג)
כדורגל (יונתן גינזבורג)

אירוע מכוער התרחש לו במגרש הסינתטי החדיש בצפת, כאשר במהלך החג נכנסו אליו, באין מפריע, מספר נערים, התניעו טרקטור וגרמו לנזק ברכוש. נוכח האירוע, הוגשה היום (חמישי) תלונה בתחנת משטרת ישראל בצפת כנרת צפון, בידי ויקטור אואקי, מנהל המגרש.

בתלונה נכתב כי החשד הוא ל"נזק לרכוש במזיד 100 – חוק העונשין תשל"ז 1977". בווידיאו, שהגיע לידי ONE, נראים חמישה נערים, ככל הנראה קטינים, יחד עם כלב ללא רצועה, כשאחד מנערים ישוב על טרקטור ונוסע הוא ברוורס, ללא חגורה וללא אמצעי בטיחות וזהירות. צפו בווידאו:

במהלך החג: נערים פרצו למגרש בצפת

לאור המקרה, במשטרת ישראל פתחו בחקירה ומתייחסים לאירוע כחמור מאוד. מדובר באירוע ונדליזם, שבוצע במגרש הסינתטי בצפת, מגרש כדורגל בדרג ב', על פי נתוני ההתאחדות לכדורגל, בו, בדרך כלל, משחקות קבוצות ממחלקות הנוער הצפוניות.

