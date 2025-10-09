ליסב עיסאת פותח בהרכב רומניה מול מולדובה

בלי מכבי חיפה, ליסב עיסאת, שקיבל החלטה לשחק בנבחרת הבוגרת של רומניה, דבר שימנע ממנו לשחק בעתיד בנבחרת ישראל, יערוך הערב (חמישי, 21:00) את הופעת הבכורה שלו בהרכב הנבחרת הרומנית כבר במשחק הידידות מול מולדובה, אך הדבר לא “שורף” אותו לגמרי לישראל.

כאמור, בלם מכבי חיפה, שהתקדם מאוד בתקופה האחרונה, קיבל את ההחלטה לייצג את הנבחרת הרומנית וזו הייתה רק שאלה של זמן מתי הוא ישחק, אך למרות זאת, משחק ידידות לא מבטל סופית את האופציה שיוכל לעבור נבחרת, כך שעדיין יש סיכוי על הנייר שישחק עבור ישראל.

אולם, רומניה תפגוש בעוד שלושה ימים, ביום ראשון, את אוסטריה במסגרת מוקדמות המונדיאל, כאשר עיסאת צפוי להיות בסגל כמובן, ואם הוא ישחק במשחק הזה, שזה משחק רשמי, הדבר יבטל לחלוטין את האופציה שיוכל לעבור נבחרת, כך שנצטרך לחכות ולגלות האם זה יקרה.

ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)

לפני יומיים, עיסאת סיפר בראיון: “אבי מוסלמי, וסבתי נולדה בדורוהוי. הייתי כבר בקשר עם ההתאחדות הרומנית ועם המאמן קוסטין קורליה, מאמן הנבחרת עד גיל 21. אנחנו בקשר כבר כשנה וחצי. זה היה מאוד מרגש עבורי, כמובן. מדובר באתגר גדול, כי אנחנו מדברים על נבחרת לאומית חשובה. אני רואה בזה הזדמנות, אני יכול ללמוד ולהתפתח לצד שחקנים מנוסים ובעלי ערך. אני כבר לא יכול לחכות.

“סבתי נולדה בדורוהוי, רומניה, ותמיד הרגשתי שהצד הרומני של משפחתי מביא איתו משהו מיוחד. אנשים מההתאחדות, כולל מר לוצ’סקו עצמו, דיברו איתי והראו לי כמה הם מעריכים את סגנון המשחק שלי”.