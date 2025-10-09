בראשון - הגרלת סיבוב ב' בגביע למחלקות הנוער

לאחר המתנה ארוכה במחלקות הנוער השונות, ביום ראשון הקרוב (12/10), אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, ההתאחדות לכדורגל תעביר את הגרלת משחקי סיבוב ב' בגביע המדינה לנוער, לנערים א', נערים ב' וכן לנערים ג' בשנתוני 2011-2006. עוד אין תאריך מדויק למשחקים אלו, אך לא מן הנמנע שיתקיימו ב-25/10, רגע לפני שנכנסים לחודש נובמבר.

יש לציין כי בעונה החולפת, עונת המשחקים 2024/25, סביב התאריך בו אנו נמצאים כעת (09/10) התקיימו להם כבר משחקי הסיבוב השלישי (ג'), בעוד העונה, רגע לפני שנכנסים לאמצע אוקטובר, טרם הגיעו תוצאות הגרלת סיבוב ב' בגביע המדינה לנוער, נערים א', נערים ב' וכן נערים ג'. נזכיר שבאמצע חודש נובמבר ישנה פגרת שזרועים.

בנוער, העפילו לסיבוב ב':

בית"ר נהריה, מ.כ נהלל יזרעאל, הפועל עירוני כרמיאל, מכבי באר שבע, מ.ס דימונה, מ.ס רמלה, מ.כ עירוני אריאל, מ.כ שדרות, מכבי יבנה, הפועל פרדסיה, מ.ס שפרעם, מ.ס קריית ים, עירוני טבריה, מכבי יפו, מכבי אחי נצרת, הכח מכבי עמידר רמת גן, הפועל אום אל פאחם, הפועל עלייה כפר סבא, הפועל רמת גן, מכבי עמישב פתח תקווה, מכבי שוהם.

בית"ר רמת גן, הפועל חוף הכרמל, שמשון תל אביב, מכבי באר יעקב, בית"ר כפר סבא, הפועל בית שאן, מ.ס צעירי כפר כנא, מ.כ. נווה יוסף, מכבי נוג'ידאת, גדנ"ע תל אביב, הפועל ע. באקה אל גרבייה, מכבי עמק חפר, מכבי צור שלום, מ.כ כבביר, סקציה נס ציונה, הפועל הוד השרון, מכבי קריית מלאכי.

מ.ס פרדס חנה כרכור, הפועל כפר שלם, מ.ס כפר קאסם, הפועל מגדל העמק, מ.כ צעירי עילוט, הפועל מרמורק, הפועל נוף הגליל, הפועל בני בענה, מכבי עירוני קריית אתא, מכבי עירוני אשדוד, מכבי כפר יונה, מכבי קריית גת, הפועל הרצליה, מ.כ.ע אור יהודה, בני סכנין, מ.כ ירושלים, בית"ר נורדיה ירושלים, הפועל לוד, מכבי כפר סבא, הפועל ירושלים והפועל מחנה יהודה.

קבוצת הנוער של בית"ר עירוני נהריה (שאדי עוואד)

בנערים א', העפילו לסיבוב ב':

סקציה נס ציונה, הפועל עפולה, מ.ס דימונה, מכבי יבנה, מכבי באר שבע 2, עירוני טבריה, מ.ס באר שבע, הפועל לב השרון, מכבי סקציה מעלות, מכבי עמק חפר, מ.ס איחוד דרום השרון, מכבי חיפה שמעון, הפועל עכו, מ.ס כפר קאסם, עירוני נשר, הפועל חיפה, מ.כ גליל גולן, הפועל בני אעבלין, מכבי הרצליה, הפועל גלבוע, מכבי באר יעקב.

רמת אליהו, בית"ר נהריה, עירוני בית שמש, מכבי קריית גת, מכבי נווה שאנן, הפועל ראשון לציון, איחוד בני באקה, בית"ר ע. קריית גת, הפועל לוד, מכבי עירוני נתיבות, הפועל מטה אשר, מ.כ ירושלים, גדנ"ע תל אביב, הפועל בית שאן, הפועל הרצליה מערב, מכבי ע. בת ים, מכבי עירוני כפר יונה, מכבי צור שלום, מכבי עירוני אשדוד, הפועל נוף הגליל, מ.כ ירמיהו חולון.

מ.כ.ע אור יהודה, מכבי עמישב פתח תקווה, הפועל מרמורק, מכבי רחובות, מכבי עין מאהל, הפועל ניר רמת השרון, הפועל פרדסיה, הפועל קריית אונו, שמשון תל אביב, מ.ס קריית ים, מכבי יפו, הפועל רמת גן, מ.כ שדרות, הפועל הרצליה, הפועל כפר שלם, הפועל טירת הכרמל, הפועל עירוני כרמיאל, עירוני מודיעין ומ.כ נהלל יזרעאל.

הפועל כפר סבא נערים א (באדיבות המועדון)

בנערים ב', העפילו לסיבוב ב':

הפועל עכו, מכבי עמק חפר, בית"ר נורדיה ירושלים, מ.כ מזכרת בתיה, מכבי השקמה חן, מכבי קריית גת 2, מכבי עירוני אשדוד, מ.כ ירמיהו חולון צפון, הכח מכבי עמידר רמת גן, הפועל רעננה, הפועל כפר סבא, הפועל חיפה, הפועל חדרה מערב, הפועל לב השרון, בני אילת, הפועל הוד השרון, הפועל טירת הכרמל, בית"ר ע. מעלה אדומים.

הפועל ריינה, הפועל בית שאן, הפועל לוד, מ.כ שפרעם, איחוד בני באקה, מכבי באר יעקב, עירוני טבריה, הפועל נוף הגליל, הפועל תל אביב "אלון שמלי", מכבי בני ריינה, מכבי הרצליה, הפועל ע. באקה אל גרביה, סקציה נס ציונה, שמשון תל אביב, מכבי עמישב פתח תקווה, מ.ס. איחוד דרום השרון, מ.כ כרמל חיפה, הפועל עלייה כפר סבא, בית"ר נהריה, עירוני נשר.

מכבי אשקלון, מכבי יפו, הפועל עפולה, מ.ס רשת מתנ"סים טבעון, בית"ר חיפה, מ.כ נוה יוסף, מכבי יבנה 2, בני סכנין, מ.ס דימונה, מ.ס קריית ים, הפועל קריית אונו, בית"ר ירושלים 1, הפועל הרצליה, בית"ר טוברוק, הפועל בני אעבלין, מכבי באר שבע, מ.ס רמלה, מכבי כפר סבא, עירוני מודיעין, מ.כ גליל גולן, מכבי צור שלום ומ.ס. באר שבע.

הפועל חדרה נערים ב' (באדיבות המועדון)

בנערים ג', העפילו לסיבוב ב':

הפועל לוד, הפועל עכו, מכבי יהוד מונסון, הפועל גלבוע, מכבי קריית גת 2, הפועל עירוני כרמיאל, מ.ס איחוד דרום השרון, מכבי יבנה, מכבי שוהם, מכבי כפר סבא מזרח, מ.ס רמלה, בית"ר טוברוק, מ.כ ירמיהו חולון, בית"ר נהריה, עירוני מודיעין, הפועל הוד השרון, מכבי עירוני אשדוד, הפועל עירוני עראבה.

איחוד צעירי איכסאל, בני אילת, הפועל נוף הגליל, הפועל מחנה יהודה, מ.כ מעיליא, הפועל מרמורק, אתלטיקו שפרעם, בני יהוד, מכבי חיפה גולדשנפלד, מ.כ.ע אור יהודה, עירוני מודיעין, שיכון ותיקים רמת גן, הפועל קריית אונו, מ.כ גליל גולן, מכבי באר יעקב, הפועל איחוד בני ג'ת, מכבי יפו, מכבי סקציה מעלות תרשיחא 2, מכבי הרצליה ב', מכבי אשקלון, מ.ס כפר קאסם.

הפועל רמת גן דרום, הפועל ע.ס אבו גוש מבשרת ציון, מכבי בקציה מעלות תרשיחא, מכבי עתלית, עוצמה באר שבע, בית"ר נהריה 2, שמשון תל אביב, מכבי רחובות, מכבי עמק חפר, בית"ר נורדיה ירושלים 2, איחוד בני באקה, סקציה נס ציונה, הפועל אום אל פאחם, בית"ר פרדס חנה, הפועל חיפה 1, מכבי קריית גת.

הפועל חיפה 2, מ.ס דימונה, מ.ס קדימה צורן, הפועל הרצליה, מכבי צור שלום, צעירי אום אל פאחם, הפועל עפולה, הפועל אשדוד, מ.כ נהלל יזרעאל, מ.ס באר שבע 2, מ.ק גולן קצרין, מ.ס. רובי שפירא חיפה, מכבי אשקלון צפון, בית"ר פתח תקווה, הפועל אלאתיחאד נצרת, הפועל חדרה מערב, מ.ס רשת מתנ"סים טבעון, מ.ס שיכון המזרח, עירוני נשר, בית"ר חיפה.

הפועל יפיע, מכבי באר שבע 2, מ.ס קריית ים, בית"ר חיפה "חיים טולדנו", מכבי השרון נתניה, מכבי בני ריינה, הפועל הרצליה מערב, הפועל ע. באקה אל גרבייה, הפועל לב השרון, מ.ס פרדס חנה כרכור, מ.כ מזכרת בתיה, גדנ"ע תל אביב, הפועל רעננה 2, הפועל כפר שלם, הפועל הודש השרון צפון, מכבי הרצליה, מ.כ קריית חיים.

מכבי אחי נצרת, מ.ס שפרעם, בית"ר נורדיה ירושלים, בית"ר עץ מעלה אדומים, הפועל ניר רמת השרון, הפועל בארי אשכול, הפועל בית שאן, הפועל מטה אשר, עירוני טבריה, מכבי ע. כפר יונה, הפועל עלייה כפר סבא, מכבי עמק חפר, מכבי צורן, מכבי השקמה חן דרום, מכבי אחי איכסאל והמנצחת בין מכבי עמישב פתח תקווה למ.כ כבביר (15/10, סירקין ספורטק םתח תקווה, 20:30).