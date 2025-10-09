"לא הספקתי לראות את אבא שלי לפני שהוא מת"

לאחר פרסום הפרשיה לגבי העברתו מליל לנאפולי ב-2020, קטעים מהתחקיר של ויקטור אוסימן במשטרה התפרסמו: “הסוכן שלי התקשר אליי שאבוא לפגוש אותו בניס, שם נפגשנו עם המנהל המקצועי, לואיס קמפוס, ונשיא ליל, ג'רארד לופס. הם אמרו לי שאני צריך לעבור לנאפולי, שכבר יש הסכם, ובגלל המגפה (קורונה), זו הזדמנות טובה עבור ליל. אבל באותה תקופה מחשבותיי היו אך ורק על בריאות אבי”. כמה ימים לאחר המעבר נפטר אביו של החלוץ.

למרות שנאפולי זוכתה והחקירה הספורטיבית נגנזה, משטרת הפיננסים האיטלקית ממשיכה להתמקד בעסקה שנחתמה בין שני המועדונים, עיקר ההאשמות הן בגין חשבונאות כוזבת, כשמי שנמצאים במוקד הם אורליו די לאורנטיס, בעלי המועדון, והמנכ”ל אנדראה צ’יאבלי שכן עלולים להיענש.

"בעקבות מות אבי, כעסתי מאוד גם על ליל וגם על הסוכן שלי, לא הספקתי לראות אותו לפני שהוא מת. הם אמרו לי שאני צריך לעזוב למחרת לנאפולי, בלי לתת לי אפילו זמן להתאבל", הוסיף אוסימן. "מתוך כבוד לנשיא ליל, נסעתי לנאפולי, אבל לא הייתי מוכן לחתום על שום דבר”.

ויקטור אוסימן (IMAGO)

על הפגישה באיטליה עם נשיא המועדון, אורליו די לאורנטיס, הוסיף החלוץ הניגרי: ”הוא סיפר לי על העיר והמועדון אבל לא הבנתי כלום כי הוא דיבר באיטלקית. הוא שאל אם ראיתי את החוזה ואמרתי שלא, כשחזרתי למלון ביקשתי מהסוכן שלי, ז'אן ג'רארד, את החוזה והוא אמר שאין לו אותו. הייתי המום, כי הנשיא אמר לי שהחוזה אצלו”.

החלוץ החליט לנתק את יחסי העבודה עם הסוכן שלו, ולמרות המכשולים ושבועות של משא ומתן עם שני סוכנים שונים, אוסימן עבר לנאפולי תמורת 80 מיליון אירו. “כשראיתי שנאפולי באמת התעניינה בי, ביקשתי מוויליאם ד’אווילה (סוכן שחקנים) לטפל בהעברה שלי. לקראת סוף יולי חתמתי על חוזה כשחקן נאפולי”.