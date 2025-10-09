יום חמישי, 09.10.2025 שעה 19:43
כדורגל ישראלי

"הוצבו גדרות ומחסומים, אין כניסה ללא מורשים"

בנורבגיה סיפרו איך המשטרה, שסירבה לחשוף את כל הפרטים, מתכוננת לאבטח את בית המלון בו תשהה נבחרת ישראל: "אדם שהגיע כדי לפגוש בן משפחה נעצר"

|
מנור סולומון מול נורבגיה (ראובן שוורץ)
מנור סולומון מול נורבגיה (ראובן שוורץ)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי ההסכם של ישראל מול חמאס נחתם, מה שיכול להוביל אולי לסיום המלחמה. ובכל זאת, הסערה הפוליטית סביב הגעתה של נבחרת ישראל לנורבגיה למשחק מול הנבחרת המקומית, ממשיכה להעסיק את הסקנדינבים.

בכלי התקשורת הנורבגים דיווחו על אמצעי האבטחה הקפדניים שבנורבגיה מתכננים לקראת ההתמודדות, עם דגש על המקום בו ישהו רן בן שמעון וחניכיו: “גדרות ומחסומים הוצבו מחוץ לבית המלון של השחקנים הישראלים”, סיפרו ב’Dagbladet’ והרחיבו: “למשטרה תהיה נוכחות נראית כל עוד נבחרת ישראל נמצאת באוסלו”.

על ההחמרות בעניין הוסיפו בנורבגיה: “הכוחות לא מאפשרים לאנשים שאינם מורשים להיכנס למלון. אדם שנכנס למלון כדי לפגוש בן משפחה שגר שם, נעצר ולא הורשה להיכנס”. באותו אתר נורבגי הסבירו כי ניסו לברר מול המשטרה מה סדר הגודל של אבטוח המלון והמשחק, אך זו לא רצתה לפרט ומשאירה את הדברים בצורה חשאית יחסית.

אוסקר גלוך בורח מאלכסנדר סורלותאוסקר גלוך בורח מאלכסנדר סורלות' (ראובן שוורץ)

“יש כאן סידורי אבטחה טובים יותר מאשר במשחקים בינלאומיים אחרים. אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים לגבי המשאבים שהמשטרה משתמשת בהם, מתי והיכן”, הסביר מנהל המבצעים איריק סאנס. הנורבגים כן הבהירו כי “נשקלו מגוון רחב של תרחישים”, כשבנוסף לא יהיה מתחם אוהדים (Fan Zone) וקהל לא יורשה לראות שחקנים נכנסים או יוצאים מהאצטדיון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */