"הוצבו גדרות ומחסומים, אין כניסה ללא מורשים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי ההסכם של ישראל מול חמאס נחתם, מה שיכול להוביל אולי לסיום המלחמה. ובכל זאת, הסערה הפוליטית סביב הגעתה של נבחרת ישראל לנורבגיה למשחק מול הנבחרת המקומית, ממשיכה להעסיק את הסקנדינבים.

בכלי התקשורת הנורבגים דיווחו על אמצעי האבטחה הקפדניים שבנורבגיה מתכננים לקראת ההתמודדות, עם דגש על המקום בו ישהו רן בן שמעון וחניכיו: “גדרות ומחסומים הוצבו מחוץ לבית המלון של השחקנים הישראלים”, סיפרו ב’Dagbladet’ והרחיבו: “למשטרה תהיה נוכחות נראית כל עוד נבחרת ישראל נמצאת באוסלו”.

על ההחמרות בעניין הוסיפו בנורבגיה: “הכוחות לא מאפשרים לאנשים שאינם מורשים להיכנס למלון. אדם שנכנס למלון כדי לפגוש בן משפחה שגר שם, נעצר ולא הורשה להיכנס”. באותו אתר נורבגי הסבירו כי ניסו לברר מול המשטרה מה סדר הגודל של אבטוח המלון והמשחק, אך זו לא רצתה לפרט ומשאירה את הדברים בצורה חשאית יחסית.

אוסקר גלוך בורח מאלכסנדר סורלות' (ראובן שוורץ)

“יש כאן סידורי אבטחה טובים יותר מאשר במשחקים בינלאומיים אחרים. אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים לגבי המשאבים שהמשטרה משתמשת בהם, מתי והיכן”, הסביר מנהל המבצעים איריק סאנס. הנורבגים כן הבהירו כי “נשקלו מגוון רחב של תרחישים”, כשבנוסף לא יהיה מתחם אוהדים (Fan Zone) וקהל לא יורשה לראות שחקנים נכנסים או יוצאים מהאצטדיון.