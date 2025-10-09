"אחזור לליגה האיטלקית": סנדרו טונאלי בריאיון

במסגרת מוקדמות המונדיאל, תגיע נבחרת איטליה לאסטוניה בשבת, על מנת לשחק מול הנבחרת המקומית לפני המשחק החשוב מול נבחרת ישראל (שלישי, 21:45) באצטדיון הפריולי, מגרשה הביתי של אודינזה.

לפני צמד המשחקים החשובים בפגרה הנוכחית מול אסטוניה וישראל, דיבר סנדרו טונאלי בראיון, בו התייחס תחילה למצב הרוח במחנה: “אנחנו נהנים באימונים, גאטוסו גורם לנו לעבוד קשה, אבל גם ליהנות, וזה חשוב”, אמר קשר ‘האזורי’ על ההרגשה להיות קרוב לכרטיס הנחשק. “אחרי נורבגיה כל משחק הפך לחשוב עוד יותר, אז אנחנו יודעים כמה מונח על כף המאזניים ואנחנו מוכנים לתת הכל הפעם”, הוסיף.

הקשר האיטלקי המצוין דיבר על התחושות להתאמן תחת מאמן כמו גאטוסו: “מצאנו מישהו שאוהב לעבוד קשה ולהזיע בשביל החולצה. רמות העצימות כל כך גבוהות באימונים, שזה כמעט מרגיש כמו משחק. הוא העביר את הרצון להתאמן קשה ולחזור להיות סופר-תחרותיים. בעבר, היינו הולכים לאיבוד כל כך בקלות, בעיות צצו כל רגע, עכשיו כולנו חזרנו לחבוט חזק”.

סנדרו טונאלי. סקולס הגדיר אותו כקשר הטוב ביותר באנגליה (IMAGO)

שחקן ניוקאסל הוסיף: “קיבלתי ספל עם גאטוסו עליו ואכלתי איתו ארוחת בוקר במשך ארבע או חמש שנים. הוא התנפץ, וזה היה אסון, אבל הצלחתי לחבר אותו בחזרה, והוא עדיין אצלי”. בהמשך דיבר גם על הכינוי המחמיא “הקשר הטוב ביותר בפרמייר ליג” על ידי לא אחר מאשר פול סקולס: “ראיתי את זה, ויקריו אמר לי מיד. כשאתה מקבל מחמאות כאלה משחקנים גדולים לשעבר, זה מאוד משמח, אתה כמעט מופתע. זה מקסים”.

לסיום, דיבר טונאלי על חזרה אפשרית לסרייה א’: “קשה לומר, אף פעם אי אפשר לדעת מה אתה רוצה לעשות או מה יכול לקרות. אני תמיד אומר שכן, כי כאיטלקי, תמיד יש לך אפשרות, אפילו אם זה אחוז אחד של חזרה לליגה” הוסיף ואמר: “כנראה שלא אחזור כרגע. אני נמצא במקום בקריירה שהכל הולך לי מצוין, אך לעולם לא אסגור את הדלת לסרייה א’ כי זו המדינה שלי, והליגה משתפרת כל הזמן. הקבוצות הופכות לחזקות מיום ליום ורואים את הרמה הטכנית עולה”.