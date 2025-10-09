יום חמישי, 09.10.2025 שעה 21:11
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"אחזור לליגה האיטלקית": סנדרו טונאלי בריאיון

קשר ניוקאסל התראיין במדינתו על רצונו לחזור לסרייה א' בעתיד, מצב הרוח שהשתנה בנבחרת והאמירה של סקולס עליו. וגם: ההתרגשות לעבוד עם האליל שלו

|
סנדרו טונאלי חוגג שער מכריע (IMAGO)
סנדרו טונאלי חוגג שער מכריע (IMAGO)

במסגרת מוקדמות המונדיאל, תגיע נבחרת איטליה לאסטוניה בשבת, על מנת לשחק מול הנבחרת המקומית לפני המשחק החשוב מול נבחרת ישראל (שלישי, 21:45) באצטדיון הפריולי, מגרשה הביתי של אודינזה.

לפני צמד המשחקים החשובים בפגרה הנוכחית מול אסטוניה וישראל, דיבר סנדרו טונאלי בראיון, בו התייחס תחילה למצב הרוח במחנה: “אנחנו נהנים באימונים, גאטוסו גורם לנו לעבוד קשה, אבל גם ליהנות, וזה חשוב”, אמר קשר ‘האזורי’ על ההרגשה להיות קרוב לכרטיס הנחשק. “אחרי נורבגיה כל משחק הפך לחשוב עוד יותר, אז אנחנו יודעים כמה מונח על כף המאזניים ואנחנו מוכנים לתת הכל הפעם”, הוסיף.

הקשר האיטלקי המצוין דיבר על התחושות להתאמן תחת מאמן כמו גאטוסו: “מצאנו מישהו שאוהב לעבוד קשה ולהזיע בשביל החולצה. רמות העצימות כל כך גבוהות באימונים, שזה כמעט מרגיש כמו משחק. הוא העביר את הרצון להתאמן קשה ולחזור להיות סופר-תחרותיים. בעבר, היינו הולכים לאיבוד כל כך בקלות, בעיות צצו כל רגע, עכשיו כולנו חזרנו לחבוט חזק”.

סנדרו טונאלי. סקולס הגדיר אותו כקשר הטוב ביותר באנגליה (IMAGO)סנדרו טונאלי. סקולס הגדיר אותו כקשר הטוב ביותר באנגליה (IMAGO)

שחקן ניוקאסל הוסיף: “קיבלתי ספל עם גאטוסו עליו ואכלתי איתו ארוחת בוקר במשך ארבע או חמש שנים. הוא התנפץ, וזה היה אסון, אבל הצלחתי לחבר אותו בחזרה, והוא עדיין אצלי”. בהמשך דיבר גם על הכינוי המחמיא “הקשר הטוב ביותר בפרמייר ליג” על ידי לא אחר מאשר פול סקולס: “ראיתי את זה, ויקריו אמר לי מיד. כשאתה מקבל מחמאות כאלה משחקנים גדולים לשעבר, זה מאוד משמח, אתה כמעט מופתע. זה מקסים”.

לסיום, דיבר טונאלי על חזרה אפשרית לסרייה א’: “קשה לומר, אף פעם אי אפשר לדעת מה אתה רוצה לעשות או מה יכול לקרות. אני תמיד אומר שכן, כי כאיטלקי, תמיד יש לך אפשרות, אפילו אם זה אחוז אחד של חזרה לליגה” הוסיף ואמר: “כנראה שלא אחזור כרגע. אני נמצא במקום בקריירה שהכל הולך לי מצוין, אך לעולם לא אסגור את הדלת לסרייה א’ כי זו המדינה שלי, והליגה משתפרת כל הזמן. הקבוצות הופכות לחזקות מיום ליום ורואים את הרמה הטכנית עולה”.

