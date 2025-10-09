מאמן נורבגיה: חייבים להתכונן לסולומון וגלוך

מאמן נבחרת נורבגיה, סטאלה סולבקן, דיבר היום (חמישי) לקראת המפגש של נבחרתו נגד נבחרת ישראל בשבת הקרובה, והזהיר מפני הסכנות אצל חבורתו של רן בן שמעון, כשהוא מסמן את ההתקפה הישראלית, בהובלתם של מנור סולומון ואוסקר גלוך, כאיום הממשי ביותר.

סולבקן פתח: “נקודת החוזק זה בהחלט המשחק ההתקפי שלהם. יש להם שחקנים בעלי יכולת אישית שלוקחים סיכונים עם הכדור, וכשהם מצליחים, המשחק שלהם זורם היטב. הם מבקיעים לא מעט שערים, ויש להם מבנה התקפי שעובד בצורה טובה”.

המאמן הנורבגי הצביע על האגף השמאלי כאזור המסוכן ביותר: “סולומון בדרך כלל משחק בצד שמאל, והוא אולי השחקן ההתקפי הטוב ביותר שלהם. הם נוטים להעמיס על האזור הזה על ידי הזזת אוסקר גלוך לשם, מה שיוצר חוסר סימטריה בהתקפה שלהם. אנחנו חייבים להיות מוכנים לזה”.

אוסקר גלוך ומנור סולומון (ראובן שוורץ)

הוא המשיך לתת מחמאות לנבחרת, כשתיאר אותה כקבוצה אמיצה ובלתי צפויה: “ישראל לוקחת סיכונים. כשהכל מתחבר לה, זה נראה מצוין. זו קבוצה שרוצה לשחק כדורגל, ויכולה להעניש אותך מהר מאוד אם אתה לא עומד בצורה קומפקטית”. אמר סולבקן.