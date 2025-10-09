"הקריירה של ראס בירידה מאז ששיחק עם לברון"

ידוע כי חייהם של שחקני NBA, למרות סכומי הכסף האדירים שהם מרוויחים והזוהר שנוטף מהליגה הזאת, אינם נוצצים כל הזמן. הם מתמודדים לעיתים תכופות עם ביקורות, נמצאים במוקד כאשר הקבוצה שלהם לא מצליחה ועוד קשיים מאחורי הקלעים.

שחקן אחד כזה, שבשנים האחרונות מושמץ באופן קבוע, הוא ראסל ווסטברוק. הגאד התזזיתי כיכב בימיו באוקלוהמה סיטי ת’אנדר, אך בשנים האחרונות הוא מחפש את עצמו בין קבוצות, כאשר עבר בין היתר בלוס אנג’לס לייקרס, לוס אנג’לס קליפרס ודנבר נאגטס, וכיום הוא מחפש את קבוצתו הבאה, רגע לפני שעונת המשחקים הקרובה יוצאת לדרך.

מי שהעלה את הנושא על המוקד הוא אנס קאנטר פרידום, שידוע בהתבטאויות החד משמעיות שלו. הסנטר הטורקי טען כי ללברון ג’יימס יש השפעה גבוהה על כך שהקריירה של ראס בירידה.

הוא אמר: "אם אתה משחק עם מישהו כמו לברון, הכל סובב סביב לברון. ואם העונה נכשלת, אז אתה צריך איזשהו שעיר לעזאזל. אחרי העונה עם ג’יימס, תסתכל על הקריירה שלו - הבחור הזה אפילו לא מצליח למצוא קבוצה כרגע".