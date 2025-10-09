פרטים חדשים על ההתפרצות החריגה של פליק

את גומלין חצי גמר ליגת האלופות בעונה שעברה נגד אינטר, ברצלונה לא תשכח. דווקא אחרי שכבר הפכו, הקטלונים ספגו בתוספת הזמן וגם בהארכה בדרך להפסד 4:3 כואב לנראזורי, שהעפילו על חשבונם לגמר – שם, כבר קיבלנו סיפור אחר לגמרי.

באוגוסט האחרון, אופ”א הענישה את אנשי בארסה לאור אירועים חריגים שהתרחשו בסיום אותה התמודדות מאכזבת מבחינתם. האנזי פליק קיבל השעיה ממשחק אחד (עונש שהוקל לאחר מכן), גם עוזרו נענש בצורה דומה, כאשר המועדון נקנס בגין אי עמידה בכללי בדיקות הסמים שהתבצעו ללאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי.

בגרמניה, דיווחים חדשים חושפים מה היה באמת באזור חדרי ההלבשה בסן סירו. על פי ‘ספורט 1’ הגרמני, לבנדובסקי נקרא לבדיקת סמים ותחילה נענה ללא התנגדות. אלא שכמה מחבריו לקבוצה ניסו למנוע ממנו ללכת וכשהם עוד עם אמוציות מהמשחק, הם סיננו לעברו: “לעזעזאל עם אופ”א, בוא לכאן”.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

וזה לא הכל. במדינתו של פליק סיפרו כי גם מאמן הבלאוגרנה התערב באותה סיטואציה יוצאת דופן וזעם, כשהוא צורח תוך כדי את הדברים הבאים “לכאורה” כפי שדאגו לציין על אנשי אופ”א: “המנצחים (אינטר) עלו לגמר עכשיו ואנחנו לא, אין לכם נשמה!”. בנוסף, נטען כי שחקן ברצלונה ואנשי צוות נוספים דחפו את קצין בקרת הסמים תוך כדי העימות.

כאמור, בארסה בסופו של דבר ערערה על עונשו של פליק והוא הומתק מהשעיה בפועל להשעיה על תנאי לשנה אחת, מה שאפשר לאיש על הקווים של האדומים-כחולים להדריך את חניכיו מול ניוקאסל בניצחון 1:2, במסגרת המחזור הראשון של שלב הליגה בעונת 2025/26 הנוכחית של הצ’מפיונס.