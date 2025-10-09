מרטין אודגור הפתיע את שחקני נבחרת נורבגיה

מרטין אודגור, קפטן נבחרת נורבגיה, שפצוע ולא ייקח חלק במשחק נגד נבחרת ישראל, הגיע היום (חמישי) בהפתעה לארוחת צהריים עם חבריו לנבחרת. מאמן הנבחרת, סטאלה סולבאקן, אישר במסיבת העיתונאים: “הוא היה כאן וצפה קצת באימון, ולאחר מכן אכל ארוחת צהריים נחמדה עם החבר'ה”.

במסיבת העיתונאים נשאל סולבאקן האם הקפטן ייכנס לחדר ההלבשה לפני המשחק נגד ישראל, הוא שמר על עמימות:” לא הסכמנו על זה, הוא יגיע למשחק אבל לא החלטנו מה הוא יעשה ומה לא. הכי חשוב שהוא יגיע למשחק”. אודגור כזכור נפצע בברך במהלך משחק הליגה בין ארסנל לווסטהאם בשבת האחרונה. מי שצפוי לקבל את חולצת ההרכב במקום אודגור הוא אוסקר בוב, קשרה בן ה-22 של מנצ’סטר סיטי.

המאמן הלאומי של נורבגיה הדגיש את החשיבות של קשר ארסנל: ”מרטין הוא חלק מאיתנו, הוא הקפטן שלנו למרות שהוא לא ישחק, היינו רוצים שהוא יהיה על המגרש, גם מחוץ למגרש הוא חסר בסגל, הוא בחור נחמד שאפשר לדבר איתו גם על כדורגל וגם על כל נושא אחר, הוא נותן הרבה ביטחון לקבוצה”.

מרטין אודגור (IMAGO)

אנדראס שיילדרופ, הקיצוני של בנפיקה הוסיף: “אודגור הוא אדם שתמיד טוב שיהיה בחדר ההלבשה”, הנורבגי לא הסתיר את העובדה שזה אתגר לשחק בלי קשר ארסנל: “כולם יודעים כמה הוא טוב, זה עניין של להסתדר גם בלעדיו, להשלים את התכונות שיש לו בצורה הכי טובה שאפשר”.