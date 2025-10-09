אמבפה: אני יותר רגוע במדריד מאשר בפאריס

פגרת הנבחרות יוצאת לדרך כאשר נקבל משחקים במוקדמות המונדיאל, מחר (שישי) נבחרת צרפת תפגוש את אזרבייג’ן, כאשר היום התקיימה מסיבת העיתונאים בה קיליאן אמבפה הופיע בפני התקשורת, דיבר על השינוי בין מדריד לפאריס, על הפציעה, על אחיו שכבש ועוד.

“הייתה לי בעיה בקרסול, אבל אני רציתי לבוא, וריאל מדריד גילתה הבנה”, פתח הכוכב הצרפתי והמשיך: “אני רוצה לשחק, המאמן רוצה שאשחק, אני לא חושב שיש בעיה גדולה, אני מרגיש בסדר. דיברנו עם המאמן, ונכון שלא התאמנתי, אבל אתאמן היום. אין דאגה מיוחדת, אני רוצה לשחק ולהעפיל למונדיאל, זה הכל”

אמבפה גם דיבר על ההבדלים והשינויים מהעונה הקודמת: “הצלחנו לנוח יותר ולהתכונן טוב יותר, אני התחלתי את העונה טובה, אנחנו מרגישים טוב עם הקבוצה, למרות המשחק נגד אתלטיקו, מבינים מה המאמן מבקש מאיתנו, אנחנו יכולים להשתפר ואני עובד בשביל זה. השינוי שלי? יש לי יותר חופש בעמדה ממוקדת ושנה יותר, יש לי ריצות שונות ומצבים שונות, אני חושב שזה טוב, אני יותר שלם.

דידייה דשאן וקיליאן אמבפה (IMAGO)

“על המגרש, יכולות להיות לך שנים קשות יותר, שבהן אתה לא מסתגל, אבל הסתגלתי טוב ובמדריד, אני יותר רגוע. זו לא מתקפה על צרפת, אבל אורח החיים שונה, פחות סוער מאשר בפאריס וזה מקום שונה. הצלחתי להחזיר את הראש והרגליים למסלול, הצלחתי לחזור לרמה שלי. כמו שאמרתי, אנחנו רק בתחילת העונה ויש עוד הרבה מה להוכיח”.

לסיום, החלוץ דיבר גם על השער של אחיו, איתן, שכבש מול פ.ס.ז’: “היתיי שם, לא היה לי לחץ לשחק, פשוט צפיתי, זה היה נהדר. לא התכוונתי לבוא, אבל הוא אמר לי לבוא, וזה היה משחק נהדר נגד הקבוצה הטובה בצרפת ובאירופה כרגע. הוא עזר לקבוצה שלו להשיג תיקו, צפיתי בזה בגאווה כי לא הייתה סיבה לחגוג יותר מדי, כי אתה יודע שזה היה נגד פ.ס.ז’, ולא הייתי צריך לחגוג יותר מדי”.