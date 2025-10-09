יום חמישי, 09.10.2025 שעה 17:26
ספורט אחר  >> טניס

בקלות: ג'וקוביץ' עלה לחצי הגמר בטורניר שנגחאי

אחרי הקושי בשמינית, הטניסאי המעוטר בהיסטוריה לא הסתבך מול זיזו ברגס הבלגי וניצח אותו 3:6, 5:7 בפחות משעתיים. יפגוש בשלב הבא את המדורג 204

|
נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)
נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

טורניר המאסטרס בשנגחאי המשיך היום (חמישי), עם הטניסאי המעוטר בהיסטוריה של המשחק, נובאק ג’וקוביץ’, שהצליח לנצח בקלות את זיזו ברגס 0:2 והעפיל לחצי הגמר.

אחרי שהתמוטט במהלך שמינית הגמר, עקב החום הכבד בסין, והצליח לנצח למרות זאת את חוסה מונאר, הפעם הדברים הלכו לסרבי בצורה יותר חלקה, כשניצח 3:6, 5:7 אחרי קצת פחות משעתיים. הניצחון על הבלגי הוביל לכך ש’נולה’, העפיל לחצי הגמר בטורניר מאסטרס בפעם ה-80 בקריירה הענפה שלו.

בחצי הגמר הוא יפגוש את ולנטין ואצ’רוט. המדורג 204 בעולם הצליח להפתיע את הולגר רונה המדורג 11 בעולם, כשנקלע לפיגור במערכה הראשונה אך הצליח להעפיל על חשבונו בתום שלוש שעות אחרי 6:2, 6:7 (4:7), 4:6. בעקבות הניצחון, הוא יכנס לטופ 100 לראשונה בהיסטוריה, והוא המדורג השני הנמוך אי פעם (!) להגיע לחצי גמר מאסטרס.

