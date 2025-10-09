"בסכנה לשיתוק חמור": פציעה מזעזעת בסין

טרגדיה גדולה בסין. במהלך משחק בליגה השנייה, הקשר הטוגולזי סמואל אסמואה שייצג גם את נבחרת טוגו, ספג פציעה מזעזעת. לאחר מאבק גופני עם שחקן יריב, האחרון דחף את אסמואה שנחבט בראשו בשלט פרסום בצד המגרש, ובכך שבר את צווארו.

המועדון של אסמואה, גואנגשי פינגגואו, הודיע ​​כי השבר נראה רע: “הוא נמצא בסיכון לפגיעה חמורה בחוט השדרה ויחמיץ את כל המשחקים הנותרים של העונה”, שם הגדילו לומר והוסיפו כי “גם הקריירה שלו עלולה להיפגע קשות”.

בתקשורת הסינית ניתחו את המקרה, גם מבחינה רפואית: “יש לו שברים בחוליות הצוואר C2 עד C6 והוא נמצא בסיכון לשיתוק חמור”. ביום רביעי עבר אסמואה ניתוח חירום בבית החולים. לפי הודעת המועדון, הניתוח עבר בהצלחה ומצבו של השחקן מוגדר כיציב כרגע.

אסמואה שיחק חלק משמעותי מהקריירה שלו בבלגיה, שם ערך 111 הופעות בליגה המקצוענית. לאחר מכן המשיך לשחק ברומניה במועדון הרומני קראיובה, ואז גם הגיע למועדונים הסיניים קינגדו רד ליונס, וקבוצתו הנוכחית.