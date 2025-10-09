יום חמישי, 09.10.2025 שעה 18:19
כדורגל עולמי

"בסכנה לשיתוק חמור": פציעה מזעזעת בסין

סמואל אסמואה, שחקן נבחרת טוגו, שבר כמה חוליות בצווארו אחרי שנחבט בשלטי הפרסום בגלל דחיפה מיריבו בליגה הסינית השנייה: "הוא עלול להיפגע קשות"

|
סמואל אסמואה (IMAGO)
סמואל אסמואה (IMAGO)

טרגדיה גדולה בסין. במהלך משחק בליגה השנייה, הקשר הטוגולזי סמואל אסמואה שייצג גם את נבחרת טוגו, ספג פציעה מזעזעת. לאחר מאבק גופני עם שחקן יריב, האחרון דחף את אסמואה שנחבט בראשו בשלט פרסום בצד המגרש, ובכך שבר את צווארו.

המועדון של אסמואה, גואנגשי פינגגואו, הודיע ​​כי השבר נראה רע: “הוא נמצא בסיכון לפגיעה חמורה בחוט השדרה ויחמיץ את כל המשחקים הנותרים של העונה”, שם הגדילו לומר והוסיפו כי “גם הקריירה שלו עלולה להיפגע קשות”.

בתקשורת הסינית ניתחו את המקרה, גם מבחינה רפואית: “יש לו שברים בחוליות הצוואר C2 עד C6 והוא נמצא בסיכון לשיתוק חמור”. ביום רביעי עבר אסמואה ניתוח חירום בבית החולים. לפי הודעת המועדון, הניתוח עבר בהצלחה ומצבו של השחקן מוגדר כיציב כרגע.

אסמואה שיחק חלק משמעותי מהקריירה שלו בבלגיה, שם ערך 111 הופעות בליגה המקצוענית. לאחר מכן המשיך לשחק ברומניה במועדון הרומני קראיובה, ואז גם הגיע למועדונים הסיניים קינגדו רד ליונס, וקבוצתו הנוכחית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */