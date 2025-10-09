יום חמישי, 09.10.2025 שעה 18:19
"צריכים ראש פתוח לגבי מתי מונדיאלים יתקיימו"

כבר לא בחודשי הקיץ? נשיא פיפ"א אינפנטינו עם רמז ברור לגבי מועד גביע העולם בשנים הבאות: "מרץ או אוקטובר על הפרק, עלינו לשקול את כל הגורמים"

נבחרת ארגנטינה עם גביע המונדיאל (IMAGO)
נבחרת ארגנטינה עם גביע המונדיאל (IMAGO)

המונדיאל האחרון (2022) התקיים באופן חריג בחודשי החורף, וזאת בעקבות מזג האוויר הקיצוני שיש בקטר, שם נערך הטורניר, במהלך הקיץ. ארגנטינה וליאו מסי הוכתרו כאלופי העולם, ויכול להיות שהם לא האחרונים שהניפו את הגביע המוזהב בחודש שהוא לא יולי כמו בדרך כלל.

אז למה בעצם? כי נשיא פיפ”א, ג’אני אינפנטינו, סיפר רמז די ברור לכך: “אנחנו צריכים ראש פתוח לגבי מתי מונדיאלים יתקיימו”. ראש ארגון הכדורגל העולמי הסביר: “יש לנו קיץ וחורף, ובעולם אם אתם רוצים לשחק באותו זמן בכל מקום אתם יכולים לעשות זאת במרץ או באוקטובר”.

כמובן שגביע עולם נוסף שיתקיים באמצע העונה הסדירה, ידרוש שינויים רבים בליגות המקומיות ובמסגרות היבשתיות כמו ליגת האלופות וכדומה. גם לזה אינפנטינו התייחס: “צריך לשקול את כל הגורמים ולראות איך נוכל לשפר את המצב עבור כולם. אולי יש דרכים שבהן נוכל לייעל את לוח השנה”.

גג'אני אינפנטינו (IMAGO)

בכל מקרה, גם אם אכן טורניר המונדיאל יזוז מהקיץ, זה לא צפוי להיות בזמן הקרוב שכן לוח המשחקים הבינלאומי די סגור לשנים הבאות. מונדיאל 2026 יתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו ביוני עד יולי. מונדיאל 2030 גם כן באותם חודשים בספרד, פורטוגל ומרוקו כשגם ארגנטינה ופרגוואי יארחו חלק מהמשחקים.

חוץ מהמונדיאל, אינפנטינו אישר כי פיפ”א רוצה להרחיב גם את גביע העולם למועדונים ולא הסתיר את האינטרס הכלכלי: “כשליגת האלופות הוקמה ההכנסות הראשונות היו 40 מיליון אירו, כיום הן 4 מיליארד אירו. אם גביע העולם הראשון למועדונים הניב 2 מיליארד אירו ב-30 שנה, אנחנו צריכים לייצר 200 מיליארד אירו”.

