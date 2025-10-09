יום חמישי, 09.10.2025 שעה 16:00
ספורט אחר  >> ג'ודו

איגוד הג'ודו מנסה להחזיר את הגראנד סלאם לארץ

בעקבות הסכם הפסקת האש, יו"ר האיגוד הישראלי משה פונטי פנה ליו"ר האיגוד העולמי מריוס ויזר במטרה להחזיר את גראנד סלאם תל אביב לישראל במרץ 2026

|
משה פונטי (שחר גרוס)
משה פונטי (שחר גרוס)

בעקבות הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, איגוד הג’ודו הישראלי פנה לאיגוד העולמי בניסיון להחזיר לארץ את גראנד סלאם תל אביב. אם הפסקת האש תישמר באזור, התחרות צפויה לחזור לארץ בחודש מרץ 2026.

ל-ONE נודע כי יו”ר איגוד הג׳ודו משה פונטי פנה ליו”ר האיגוד העולמי מריוס ויזר, בבקשה לבחון מחדש את החזרת התחרויות הבינלאומיות לישראל כבר בחודשים הקרובים, בעקבות הסכם הפסקת האש והחזרת החטופים מרצועת עזה שהוביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אם השקט יישמר, תחרות גראנד סלאם תל אביב תחזור ללוח השנה.

באיגוד הג’ודו פנו למנהלי היכל קבוצת שלמה בתל אביב וביקשו לבחון מתי אפשר לארח את התחרות. בגלל המלחמה, ההיכל סגור בארבעת החודשים הקרובים למחזות זמר והופעות, אבל הספורט בראש סדר העדיפויות ולכן יפנו תאריכים לחודש מרץ 2026 עבור ימי התחרות, בהנחה והבקשה תאושר על ידי איגוד הג’ודו העולמי.

אגב, אם יוחזרו לארץ משחקי נבחרת הכדורעף או הכדוריד, ספק אם הן יוכלו לארח את משחקיהן בחודשים הקרובים בהיכל קבוצת שלמה בתל אביב. במקרה שכזה, יוצעו חלופות אחרות.

