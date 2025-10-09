סכנין ספגה הפחתת נקודה על תנאי בשל הזיקוק

מכבי תל אביב ובני סכנין עמדו היום (חמישי) לדין בשל אירועי המשחק ביניהן בדוחא, כאשר האלופה נקנסה ב-15,000 ש”ח בשל קריאות גזעניות והתנהגות בלתי הולמת, בעוד הקבוצה מהמגזר נקנסה ב-13,000 ש”ח בשל קריאות גזעניות ופריצה לשדה המשחק ונענשה גם בהפחתת נקודה על תנאי בשל השלכת זיקוק לדשא.

אבי מזרחי, נציג הנהלת מכבי תל אביב, אמר בדיון: “הקבוצה מגנה מכל וכל את המקרים. אנחנו לא מכחישים את הקריאות, אנחנו עובדים בדיאלוג עם האוהדים ומשתדלים להימנע מקריאות כאלו. קיבלנו את אותו נשיא השנה, אנחנו עובדים יחד עם האוהדים כדי לנסות ולטפל בזה. אני לא בא להצדיק, מגנים הכל ומודים בהכל. הבאנו גם צוות אבטחה משלנו. חשוב לנו הדו קיום. אנחנו לא מוצאים מהקשר את כל מה שקורה בתקופה האחרונה ובדרך עוברים מקרים של זריקת אבנים, המשטרה נערכה כראוי. לגבי הפגיעה במתקני הטלוויזיה, אין לנו דרך לתפוס את האנשים, היו שם כתובת. מקבלים את הדין בנושא”.

דנגר חלאילה, דובר בני סכנין, אמר: “ראשית, אני מחזק את מילות מר מזרחי, הקשרים והיחס בין הנהלות והקבוצות הוא טוב ומעולה, אנחנו מאמינים שאנו סולדים מקריאות ומעשים. אנחנו מאמינים שהמהלכים האחרונים ישפיעו על כולם וירגיעו את כולם. מדובר בזיקוקים קוליים, הם מאוד קטנים וקל להסתיר אותם. לאחרונה שקדנו רבות על זה, ופרסמנו הודעה בדבר הגינוי של הזיקוקים. הגשנו תלונה למשטרה שלקחה את התמונות של המעגל הסגור. נעצרו שני אנשים, אחד מהם חשוד מרכזי ולקחנו את השם שלו. אנחנו מתכוונים לתבוע אותו, שללנו ממנו מנוי ושללנו ממנו את היכולת לרכוש כרטיסים. ביקשנו באופן עצמאי מהכרוז שיכרוז, אנחנו מבקשים להתחשב, שמדובר בבן אדם אחד, עשינו הכל כדי לתת עונש לבן אדם. הילדים של הכדורים אכן מתוך שמחה ירדו לכר הדשא. זה שטות. אבקש שלא יינתן לנו עונש על תנאי. אנו נלחם בכל התופעה”.