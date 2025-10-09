יום חמישי, 09.10.2025 שעה 15:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

שריפה פרצה בביתו של ויניסיוס ליד מדריד

דיווח: בזמן שהוא עם נבחרת ברזיל, תקלה חשמלית גרמה לשריפת הסאונה שבמרתף הבית של כוכב ריאל. העשן מילא שתי קומות, הוזעקו כבאים ולא היו נפגעים

|
ביתו של ויניסיוס (צילום מסך)
ביתו של ויניסיוס (צילום מסך)

אירוע לא נעים עבר הבוקר (חמישי) על כוכב ריאל מדריד, ויניסיוס ג'וניור. שריפה פרצה בביתו שבלה מורלחה, שכונת יוקרה באלקובנדס שבסמוך למדריד. על פי הדיווחים בתקשורת הספרדית, מדובר בשריפה שפרצה ככל הנראה בעקבות תקלה חשמלית שהחלה בסאונה שבמרתף הבית, אשר נשרפה כליל.

האירוע התרחש בסביבות השעה 11:00 בבוקר, כאשר הוזעקו למקום שני צוותים של כיבוי אש ממחוז מדריד. הכבאים הצליחו להשתלט על האש ולבצע אוורור של החללים שנפגעו מהעשן, שהצליח למלא שתי קומות מתוך הבית. למרבה המזל, לא היו נפגעים באירוע - לא פצועים ולא נפגעי שאיפת עשן.

על פי ההערכות הראשוניות, כאמור, מדובר בתקלה חשמלית שנגרמה ככל הנראה בשל בעיה במערכת החשמל של הסאונה. בסביבות השעה 12:00, כוחות הכיבוי עזבו את המקום לאחר שהשתלטו על המצב.

ויניסיוס עצמו לא שהה בבית בזמן השריפה, שכן הוא נמצא בימים אלה בדרום קוריאה, שם הוא מתכונן למשחקים של נבחרת ברזיל. יחד איתו נמצאים גם חבריו לריאל מדריד, אדר מיליטאו ורודריגו. הנבחרת של קרלו אנצ'לוטי תתמודד ביום שישי ב-13:00 מול דרום קוריאה ולאחר מכן מול יפן (שלישי, 12:30).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */