יום חמישי, 09.10.2025 שעה 14:50
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
183-256באיירן מינכן1
144-126בורוסיה דורטמונד2
138-86לייפציג3
126-86שטוטגרט4
118-126באייר לברקוזן5
109-116פ.צ. קלן6
916-176איינטרכט פרנקפורט7
89-96פרייבורג8
88-66המבורג9
79-86סט. פאולי10
712-96הופנהיים11
714-96ורדר ברמן12
713-86אוניון ברלין13
613-116אוגסבורג14
510-86וולפסבורג15
410-56מיינץ16
312-56בורוסיה מנשנגלדבאך17
311-46היידנהיים18

השאלת פרץ להמבורג עשויה להתבטל בינואר

דיווח: אחרי שהפך לשוער המחליף ולאור העובדה שעדיין לא שיחק דקה, ייתכן שהשוער יחזור לבאיירן בחלון ההעברות של החורף. על הפרק השאלה לקבוצה אחרת

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

האם דניאל פרץ רואה אור בקצה המנהרה? ההשאלה שלו מבאיירן מינכן להמבורג עשויה להתבטל בחודש ינואר ועל הפרק השאלה לקבוצה אחרת, כך על פי דיווח בגרמניה היום (חמישי) בצהריים.

כידוע, ההשאלה של פרץ להמבורג נועדה במטרה שיצבור יותר דקות אחרי שבבאיירן מינכן הוא מיעט לשחק. אלא שאחרי ההשאלה התברר שגם בהמבורג, שוער נבחרת ישראל מצא את עצמו בתור המחליף ולמעשה הוא עדיין שותף ולו לדקה אחת בקבוצתו החדשה.

מאז ההשאלה מבאיירן בקיץ, פרץ ישב על הספסל בכל ששת המחזורים הראשונים בבונדסליגה וגם במשחק גביע. כעת על הפרק סיום ההשאלה בחלון ההעברות של ינואר, מה שיחזיר את פרץ לבאיירן, אבל הוא לא יישאר בקבוצת הפאר גם בתרחיש של סוף ההשאלה.

דניאל פרץ מתוסכל (IMAGO)דניאל פרץ מתוסכל (IMAGO)

לפי הפרסום בגרמניה, על הפרק השאלה נוספת של פרץ, רק שהפעם זה יהיה לקבוצה שכן ישחק בה, כך שלפחות ישוב לקבל דקות באופן קבוע בחלק השני של העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */