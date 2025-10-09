יום חמישי, 09.10.2025 שעה 14:48
"לא בריא שפרץ לא משחק", "הייתי פותח עם צור"

שוערי העבר של הנבחרת דיברו ב"שיחת היום". גיורא אנטמן: "לאסף כושר טוב יותר", ניר דוידוביץ' חלק: "דניאל הוכיח שהוא יכול להתגבר על חוסר בדקות"

דניאל פרץ בנבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
דניאל פרץ בנבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל בכדורגל תפגוש בשבת הקרובה את נורבגיה במסגרת שלב הבתים של מוקדמות המונדיאל, כשלאחר מכן יגיע מפגש קשה נוסף מול איטליה. השוער שצפוי לפתוח הוא דניאל פרץ, שלא משחק בהמבורג. שני שוערי העבר שגם לבשו את המדים הלאומיים, גיורא אנטמן וניר דוידוביץ’, דיברו על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

גיורא איך אתה רואה את זימוני השוערים?
“דיברנו על דניאל פרץ עוד בזימון הקודם ואמרנו שהוא בבעיה. אין תחליף לכושר משחק. אנחנו בבעיה אם פרץ יפתח, זה קשה לא לשחק הרבה זמן ואז לקבל הרכב. הייתי מעז והולך עם אסף צור. יש לו כושר משחק טוב יותר, יש לו נתונים טובים”.

ניר, איך מתכוננים לסיטואציה כזאת? מאז ה-5:4 נגד איטליה פרץ לא שיחק. איך קמים מזה?
“גיורא יסכים איתי שאם אנחנו לא מרגישים את השוערים יום יום, אנחנו לא יכולים לקבל החלטה. מי שנמצא שם יכול לנתח כל שוער ולרדת לפרטים. אנחנו רק יכולים להעריך. זה שגם פרץ וגם גלזר לא משחקים זה לא טוב. זה לא בריא לא להם ולא לנבחרת. החלטות צריך לקבל, ומי שמרגיש אותם באימונים ידע יותר טוב מאיתנו. אנחנו לא באמת יודעים על הכושר של כל אחד מהם”.

גיורא: “המאמן שעובד איתם יכול לייצר אימונים שמדמים משחקים ברמה גבוהה שיוכלו להביא את עצמם ברמה הגופנית והמנטלית בצורה טובה”

גיורא אנטמן (איציק בלניצקי)גיורא אנטמן (איציק בלניצקי)
אסף צור (רדאד גאסף צור (רדאד ג'בארה)

ניר מה היית עושה? פותח עם שוער אחר?
”לא יודע לענות. אני לא ראיתי אותם בפעולה ואין לי איך להעריך את היכולת שלהם”.

מאמן שוערים יכול לבוא למאמן ולהגיד לו שהשוער נראה לא טוב על סמך אימוני נבחרת בלבד, שהם לא אינטנסיביים כמו של קבוצה?
דוידוביץ’: “אתה יכול לקבל תחושה מהשוער. ממה שהוא משדר באימונים גם מבחינת יכולת, שפת גוף ומיקום. דניאל פרץ כבר הוכיח בעבר שגם שהוא לא שיחק הוא יכול להתמודד עם מצבים כאלה ויודע להתגבר על חסרון של דקות משחק בעזרת ריכוז”.

ניר דוידוביץניר דוידוביץ' (עמרי שטיין)

איך הגענו למצב שאנחנו מנרמלים את זה ששוערים שלא משחקים מקבלים זימונים? 
גיורא: “לדעתי הייתי פותח עם אסף צור. אמרתי את זה. אם הוא נותן תחושה טובה באימונים הייתי הולך עם זה בלב שלם. הוא שוער ליגה טוב, הוא משחק הרבה”.

כמה יגמר?
גיורא: “אנחנו שווים גול בכל משחק כי יש לנו התקפה טובה. ייגמר 2:3, לא יודע למי. זה יכול ליפול לפה או לפה”.

