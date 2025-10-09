פלקאו התאמן, הפועל ת"א תשחק מול אשדוד

בסגל חסר ללא שמונה שחקני הנבחרות השונות, הפועל תל אביב החלה את ההכנות לקראת משחק הדרבי הגדול של תל אביב בעוד תשעה ימים מול היריבה העירונית מכבי תל אביב.

בנוסף לשחקני הנבחרות, מאמן הקבוצה אליניב ברדה נאלץ להסתדר ללא ארבעת הפצועים - עמית למקין, עומרי אלטמן, שחר פיבן ורועי אלקוקין. נכון לרגע זה השניים האחרונים בספק גדול להתמודדות.

עוד שחקן שירד פצוע מהמשחק בטרנר והצליח לחזור להתאמן הוא לוקאס פלקאו, שנפגע מול הפועל באר שבע בעקבות הפגיעה של קינגס קנגוואה. למרות שהתאמן, הברזילאי עדיין סובל מכאבים ברגל מאותה פגיעה, אבל אמור להיות כשיר לדרבי.

מחר בבוקר (שישי) החבורה של אליניב ברדה תערוך משחק אימון באשדוד נגד מועדון ספורט אשדוד. בחודורוב החלה הבוקר מכירת הכרטיסים לגמר גביע הטוטו בסוף החודש והיא מתקיימת בקצב מהיר וכל הכרטיסים צפויים להימכר, כמו גם למשחק הדרבי.