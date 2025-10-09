יום חמישי, 09.10.2025 שעה 15:58
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"לא מתכוון לוותר, מגיע לקריית שמונה אצטדיון"

ראש עיריית ק"ש, אביחי שטרן, ב"שיחת היום": "פשע שאין לנו אצטדיון, יש פערים של כמה מיליונים עם מס רכוש. נעשה הכל, גם אם זה אומר גיוס המונים"

נפילת הרקטה באצטדיון בקריית שמונה
נפילת הרקטה באצטדיון בקריית שמונה (האינסטגרם של עירוני קריית שמונה)

עירוני קריית שמונה לא פתחה בצורה הכי טובה את העונה החדשה בליגת העל, כאשר אין ספק שאחד הדברים שהכי חסרים לה זה אצטדיון ביתי. אנו בימים שמרגישים אולי כמו סיום הלחימה ובצפון יש רגיעה כבר זמן מה, אך הקבוצה של שי ברדה טרם חזרה לשחק במגרשה המוכר ושיקום המתקן טרם קרה. על כך, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’, ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן.

מה קורה עם האצטדיון? שי ברדה אמר שזה פשע שאין לכם אצטדיון.
“זה פשע. אני מסכים עם שי. אנחנו מחכים לזה כבר שנתיים. אי אפשר להחזיר את קריית שמונה לשגרה בלי להחזיר אותה למגרש. יש לנו דוחות של שני שמאיים, כשאנחנו טוענים שפגיעות הטילים הם אלו שגרמו לסכנת התמוטטות, בעוד מס רכוש טוען שזה כי מדובר בשבר הסורי אפריקאי. יש פה פערים של כמה מיליונים. אין מחלוקת שיש כשל בבנייה, פשוט יש מחלוקת על מי האשמה. מיד לאחר החג יהיה לנו דוח סופי שאחריו נבין מה עושים עם האצטדיון, זה במקביל לוויכוח מול מס רכוש על ממה נגרם הנזק”.

השר זאב אלקין כבר הגיע אליכם?
”הוא דווקא מגיע ומתעניין, אבל בין זה לבין קביעת המומחים יש דברים אחרים. בסוף זה פשע. כולם צריכים להתערב, בין אם זה שר הספורט, מועצת הטוטו או כולם. אני לא מתכוון לוותר. מגיע לקריית שמונה אצטדיון, ואנחנו נעשה את זה איתם או בלעדיהם גם אם נצטרך לעשות גיוס המונים. אנחנו נעשה הכל כדי לתת את המענה הכי טוב לעיר הזאת”.

שחקני קריית שמונה

מה הפער הכספי?
”מס רכוש מעריך שייתן 7 מיליון, בעוד לבנות הכל ברמה הכי הכי גבוהה זה באזורי ה-50 או 60 מיליון. אנחנו נעשה הכל. נפנה למי שצריך, גם לאיזי שרצקי, ואנחנו לא נוותר”.

כמה מהתושבים חזרו לעיר?
”כ-18 אלף שגרים פה כרגע מתוך 26 שהיו פה קודם. זה גדל. לפני חודש היינו 16 אלף. זאת התשובה הטובה ביותר לקמים עלינו לרעה. כל מקום שהם ינסו להרוס אנחנו נמשיך לגדול ולהתעצם בו”.

