ההבהרה בנוגע להיתקלויות בין שוערים לשחקנים

המשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה גרר לא מעט מחלוקות בנוגע לשיפוט, ובעיקר בהקשר של השריקות לפנדלים. בתוך כך, ועדת השיפוט הוציאה הבהרה בנושא מקצועי אחר – כאשר מדובר בהיתקלויות של שוערים עם שחקני התקפה ברחבה בעת כדורי גובה.

“לאחרונה במשחקי הליגה היו מספר מקרים של התקלות שוער עם שחקן התקפה ברחבה בעת כדור גובה. יש להבחין ולהבדיל בנסיבות ובקריטריונים של כל אירוע ובהתאם לאלו החלטת השיפוט הנדרשת”, כתבו בוועדת השיפוט והרחיבו:

“במקרים בהם שחקן ההתקפה מסיים את פעולת הנגיחה או הבעיטה לשער, הכדור יצא משליטתו ואין לו סיכוי ממשי להגיע שוב לכדור ורק לאחר מכן מתקיים מגע עם השוער, שפספס את הכדור - על מנת שהמגע ייחשב לעבירה שמצדיקה פסיקה לבעיטת עונשין, הוא נדרש להיות מגע משמעותי בעוצמתו וחסר אחריות באופן מובהק”.

מוחמד אבו ניל מתעופף (מרטין גוטדאמק)

בוועדה הוסיפו כדוגמה נגדית, כלומר כזו שלא מהווה עבירה של השוער, התיקלות מהמשחק בין הפועל חיפה להפועל ירושלים מוקדם יותר העונה (שם יש נגיעה של השוער נדב זמיר בג’ורג’ דיבה מהצפוניים בדקה ה-17) ודוגמה אחרת מהמשחק של בני סכנין נגד מכבי תל אביב (שם יש נגיעה של השוער מוחמד אבו ניל בסייד אבו פרחי מהצהובים בדקה ה-89):

“בניגוד לאמור, בשני הסרטונים המצורפים ממשחקי ליגת העל ובסרטון ההדרכה הנוסף של אופ"א, מדובר במגעים בעוצמה לא גבוהה ולכן ההחלטה הנדרשת היא להמשיך במשחק ולא לפסוק לעבירה של השוער על שחקן ההתקפה”.