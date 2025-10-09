יום חמישי, 09.10.2025 שעה 12:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

ללא עבד יאסין: סכנין גברה 1:2 על הפועל חיפה

אחרי סערת השוער, שיצא לשחק עם נבחרת פלסטין ללא אישור, החבורה של מימר ניצחה את האדומים מהכרמל. בסיל חורי ואחמד סלמן הכריעו, אנדו כבש מנגד

|
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

ללא השוער שעלה לכותרות השבוע, עבד יאסין, שהחליט לעזוב ולשחק בנבחרת פלסטין, בני סכנין אירחה היום את הפועל חיפה למשחק אימון וגברה עליה בתוצאה 1:2. בשערה של בני סכנין עמד השוער מחמוד אבו ניל, שאמור לפתוח בהרכב הקבוצה במשחק הליגה הבא מול עירוני טבריה.

את השערים לזכות סכנין כבשו בסיל חורי ואחמד סלמן, מפנדל. לזכות הפועל חיפה כבש רג'ס אנדו, גם הוא מפנדל. משורות הפועל חיפה חסרו ג'ורג' דיבה ואורן ביטון. בסכנין לא הסתירו את הכעס הגדול סביב פרשת עבד יאסין, שלטענת המועדון יצא לאלג'יריה, שם מתאמנת נבחרת פלסטין, ללא אישור המועדון.

הכעס הגדול נובע מהעובדה שיאסין, לאורך תקופה לא קצרה, רמז שיש אפשרות שייצא וישחק בנבחרת פלסטין, אך לא הודיע באופן רשמי למאמן שרון מימר שהוא החליט לעזוב את האימונים ולהמריא לאלג'יריה, שם, כאמור, נמצאת נבחרת פלסטין שתשחק מול הנבחרת המקומית כבר היום במשחק ידידות.

שרון מימר (מרטין גוטדאמק)שרון מימר (מרטין גוטדאמק)
