יום חמישי, 09.10.2025 שעה 21:11
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

לא פראיירית: פינלנד ניצחה 1:2 את ליטא

לאחר פתיחה רעה של המארחת, פויאנפאלו וחבריו הצליחו להפוך את התוצאה מול הבלטים משערים של קלמן (48') ומרחייב (55') והשתוו זמנית לפולין והולנד

|
קלמן נגד דולזניקוב (IMAGO)
קלמן נגד דולזניקוב (IMAGO)

בעוד ששאר משחקי הערב יחלו בשעה 21:45, פינלנד וליטא נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור השביעי של מוקדמות המונדיאל בבית ז’. ניצחון סקנדינבי יציב את הפינים לפחות זמנית בשוויון נקודות (10) עם שתי המוליכות, הולנד ופולין. מנגד, הבלטים רוצים להשיג ניצחון ראשון בקמפיין. במפגש הקודם בין הנבחרות, הן נפרדו ב-2:2.

הסקנדינבים מגיעים להתמודדות לאחר שבפגרת הנבחרות הקודמת, הם הפסידו 1:0 לנורבגיה במשחק ידידות ובנוסף נוצחו על ידי פולין 3:1. כרגע, הפינים נמצאים במקום השלישי בבית כשלזכותם שבע נקודות, שלוש נקודות פחות מהמוליכות, הולנד ופולין.

הבלטים באים למשחק מהמקום הרביעי בבית כשבמניין הנקודות שלהם יש שלוש נקודות בלבד, ללא ניצחון כלל. בחלון הנבחרות בספטמבר, הם סיימו בתיקו 1:1 ביתי מול מלטה והפסידו 3:2 להולנד.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופטת הוציאה את המשחק לדרך!

דקה 10: כדור נייח נהדר של ליטא נגמר בקרן לאחר הרחקה של הפינים. לאחר כדור קרן מצוין הליטאים ניסו לכבוש בכדור החוזר אך ללא הצלחה.

דקה 12: עבירה שהייתה קרובה לרחבה של הליטאים הובילה לכדור חופשי בו ניסו הפינים להבקיע עם תרגיל של כדור קצר אך זה נגמר בקרן.

לאסיקאס ומרחייב נאבקים על הכדור (IMAGO)לאסיקאס ומרחייב נאבקים על הכדור (IMAGO)

דקה 15: קאן קאירינן הפיני עם כדור חופשי נפלא אל השער אך הכדור הגיע אל וולטה שהצליח למצוא את המסגרת אך סבדקאוסקאס היה ערני ומנע מהכדור להיכנס.

דקה 25, שער! ליטא עלתה ל-0:1 על פינלנד: פיוס סירוויס הבקיע לזכות הבלטים שער נפלא בכדור שטוח אותו השוער סיניסאלו לא הצליח להדוף.

פיוס סירוויס מבקיע שער לזכות ליטא (IMAGO)פיוס סירוויס מבקיע שער לזכות ליטא (IMAGO)

דקה 28: פויאנפאלו בעט בעיטה מסוכנת לעבר השער של סבדאוסקאס והחטיא את המסגרת.

דקה 33: פינלנד ממשיכה לנסות למצוא את השיוויון עם כדור חופשי לא פשוט של אלהו הפיני לאחר עבירה של הבלטים, אך הכדור לא מוצא את הרשת. 

דקה 41: וולטה הפיני ממשיך לנסות למצוא את הרשת של סבדקאוסקאס אך כדור שטוח חזק ומצוין שלו מתפספס ממש ליד הקורה של הבלטים.

שני שחקנים בלטים נלחמים על הכדור עם פויאנפאלו (IMAGO)שני שחקנים בלטים נלחמים על הכדור עם פויאנפאלו (IMAGO)

מחצית שנייה

דקה 46: לאסיקאס עם כניסה מוצינת מהאגף השמאלי אל תוך האמצע, החטיא בבעיטה מבוססת שפספסה בכמה סנטימטרים את השער.

דקה 48, שער! פינלנד הצליחה לחזור ל-1:1: לאחר בדיקת VAR חזרה פינלנד למשחק מבעיטה חזקה של קלמן שהצליחה למצוא את הרשת.

קלמן חוגג שער לזכות פינלנד (IMAGO)קלמן חוגג שער לזכות פינלנד (IMAGO)

דקה 55, שער! פינלנד מובילה 1:2 על ליטא: הפינים המשיכו עם החזרה המצוינת מההפסקה כשבעיטה מסובבת של מרחייב עברה בין ידיו של סבדקאוסקאס ונכנסה פנימה.

דקה 59: הבלטים ניסו בכל הכוח להבקיע את השוויון כשארתור דולזניקוב בעט בעיטה מסוכנת לעבר השער הפיני אך ללא הצלחה.

דקה 67: הפינים לא רוצים להשאיר לבלטים סיכוי. פויאנפאלו עם עוד בעיטה מסוכנת לעבר השער של השוער הבלטי אך הוא לא מצליח לבעוט כמו שצריך והבעיטה הולכת החוצה.

אדם מרחייב (IMAGO)אדם מרחייב (IMAGO)

דקה 70: עוד כדור טוב של פויאנפאלו נבעט לעבר השער של סבדקאוסקאס אך הכדור התגלגל ליד הקורה השמאלית ויצא החוצה.

דקה 75: הבלטים לא איבדו תקווה כשסליבקה בעט בעיטה שטוחה שהגיעה לידיו של סיניסאלו.

הרכב פינלנד: ויאמי סיניסאלו, ניקולאי אלחו, ג’והו יאטינמאקי, וילה קוסקי, רוברט איבנוב, אוליבר אנטמן, אדם מרחייב, קאן קאירינן, ליאו וולטה, ג’ואל פויאנפאלו, בנג’מין קלמן

הרכב ליטא: תומאס סבדקאוסקאס, פיוס סירוויס, ויליוס ארמלאס, אדבינאס גירדביניס, ארטימיג’וס טוטייסקינאס, יוסטאס לסיצ’קאס, פאוליוס גולוביקאס, מודסטאס וורוביובאס, גבידאס גיניטיס, ארתור דולזניקוב, גיטיס פאולאוסקאס

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */