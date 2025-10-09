לא פראיירית: פינלנד ניצחה 1:2 את ליטא

בעוד ששאר משחקי הערב יחלו בשעה 21:45, פינלנד וליטא נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור השביעי של מוקדמות המונדיאל בבית ז’. ניצחון סקנדינבי יציב את הפינים לפחות זמנית בשוויון נקודות (10) עם שתי המוליכות, הולנד ופולין. מנגד, הבלטים רוצים להשיג ניצחון ראשון בקמפיין. במפגש הקודם בין הנבחרות, הן נפרדו ב-2:2.

הסקנדינבים מגיעים להתמודדות לאחר שבפגרת הנבחרות הקודמת, הם הפסידו 1:0 לנורבגיה במשחק ידידות ובנוסף נוצחו על ידי פולין 3:1. כרגע, הפינים נמצאים במקום השלישי בבית כשלזכותם שבע נקודות, שלוש נקודות פחות מהמוליכות, הולנד ופולין.

הבלטים באים למשחק מהמקום הרביעי בבית כשבמניין הנקודות שלהם יש שלוש נקודות בלבד, ללא ניצחון כלל. בחלון הנבחרות בספטמבר, הם סיימו בתיקו 1:1 ביתי מול מלטה והפסידו 3:2 להולנד.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופטת הוציאה את המשחק לדרך!

דקה 10: כדור נייח נהדר של ליטא נגמר בקרן לאחר הרחקה של הפינים. לאחר כדור קרן מצוין הליטאים ניסו לכבוש בכדור החוזר אך ללא הצלחה.

דקה 12: עבירה שהייתה קרובה לרחבה של הליטאים הובילה לכדור חופשי בו ניסו הפינים להבקיע עם תרגיל של כדור קצר אך זה נגמר בקרן.

לאסיקאס ומרחייב נאבקים על הכדור (IMAGO)

דקה 15: קאן קאירינן הפיני עם כדור חופשי נפלא אל השער אך הכדור הגיע אל וולטה שהצליח למצוא את המסגרת אך סבדקאוסקאס היה ערני ומנע מהכדור להיכנס.

דקה 25, שער! ליטא עלתה ל-0:1 על פינלנד: פיוס סירוויס הבקיע לזכות הבלטים שער נפלא בכדור שטוח אותו השוער סיניסאלו לא הצליח להדוף.

פיוס סירוויס מבקיע שער לזכות ליטא (IMAGO)

דקה 28: פויאנפאלו בעט בעיטה מסוכנת לעבר השער של סבדאוסקאס והחטיא את המסגרת.

דקה 33: פינלנד ממשיכה לנסות למצוא את השיוויון עם כדור חופשי לא פשוט של אלהו הפיני לאחר עבירה של הבלטים, אך הכדור לא מוצא את הרשת.

דקה 41: וולטה הפיני ממשיך לנסות למצוא את הרשת של סבדקאוסקאס אך כדור שטוח חזק ומצוין שלו מתפספס ממש ליד הקורה של הבלטים.

שני שחקנים בלטים נלחמים על הכדור עם פויאנפאלו (IMAGO)

מחצית שנייה

דקה 46: לאסיקאס עם כניסה מוצינת מהאגף השמאלי אל תוך האמצע, החטיא בבעיטה מבוססת שפספסה בכמה סנטימטרים את השער.

דקה 48, שער! פינלנד הצליחה לחזור ל-1:1: לאחר בדיקת VAR חזרה פינלנד למשחק מבעיטה חזקה של קלמן שהצליחה למצוא את הרשת.

קלמן חוגג שער לזכות פינלנד (IMAGO)

דקה 55, שער! פינלנד מובילה 1:2 על ליטא: הפינים המשיכו עם החזרה המצוינת מההפסקה כשבעיטה מסובבת של מרחייב עברה בין ידיו של סבדקאוסקאס ונכנסה פנימה.

דקה 59: הבלטים ניסו בכל הכוח להבקיע את השוויון כשארתור דולזניקוב בעט בעיטה מסוכנת לעבר השער הפיני אך ללא הצלחה.

דקה 67: הפינים לא רוצים להשאיר לבלטים סיכוי. פויאנפאלו עם עוד בעיטה מסוכנת לעבר השער של השוער הבלטי אך הוא לא מצליח לבעוט כמו שצריך והבעיטה הולכת החוצה.

אדם מרחייב (IMAGO)

דקה 70: עוד כדור טוב של פויאנפאלו נבעט לעבר השער של סבדקאוסקאס אך הכדור התגלגל ליד הקורה השמאלית ויצא החוצה.

דקה 75: הבלטים לא איבדו תקווה כשסליבקה בעט בעיטה שטוחה שהגיעה לידיו של סיניסאלו.

הרכב פינלנד: ויאמי סיניסאלו, ניקולאי אלחו, ג’והו יאטינמאקי, וילה קוסקי, רוברט איבנוב, אוליבר אנטמן, אדם מרחייב, קאן קאירינן, ליאו וולטה, ג’ואל פויאנפאלו, בנג’מין קלמן

הרכב ליטא: תומאס סבדקאוסקאס, פיוס סירוויס, ויליוס ארמלאס, אדבינאס גירדביניס, ארטימיג’וס טוטייסקינאס, יוסטאס לסיצ’קאס, פאוליוס גולוביקאס, מודסטאס וורוביובאס, גבידאס גיניטיס, ארתור דולזניקוב, גיטיס פאולאוסקאס