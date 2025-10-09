יום חמישי, 09.10.2025 שעה 14:49
"רוצים להכשיר שחקנים במסלול מואץ לבוגרת"

מנהל הטכני של הנבחרות הצעירות בהתאחדות לכדורגל, בוני גינצבורג, ב"שיחת היום": "ה-0:0 מול לוקסמבורג מאכזב, אבל אנחנו סומכים על השחקנים שלנו"

בוני גינצבורג (רועי כפיר)
פגרת הנבחרות הנוכחית מביאה לנו לצד משחקיה של נבחרת ישראל הבוגרת, גם את המסגרות השונות בהן משתתפות נבחרות ישראל הצעירות – כולל הנבחרת עד גיל 19 של אופיר חיים והנבחרת הצעירה (עד גיל 21) של גיא לוזון, שמשתתפות במוקדמות אליפות אירופה. המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות בהתאחדות לכדורגל, בוני גינצבורג, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתמול נבחרת הנוער פתחה את קמפיין מוקדמות היורו שלה נגד לוקסמבורג, והמשחק הסתיים ב-0:0. איך אתם מקבלים את זה?
”אנחנו מאוכזבים כי אנחנו חשובים שהגיע לנו לנצח. כבר עברנו על המשחק בווידאו. מי שמתסכל על תוצאות של לוקסמבורג בשנים האחרונות רואה שהם נבחרת טובה. עשו הרבה תוצאות טובות. מי שראה את המשחק הבין שמדובר בהרבה מתאזרחים בנבחרת שלהם. זאת לא לוקסמבורג שאנחנו מכירים. כשאתה מסתכל על הרשימה של השחקנים, יש שם הרבה שמשחקים באירופה, ועדיין אנחנו מאוכזבים כי היינו טובים יותר ברוב המשחק”.

לא היינו מספיק תכליתיים, כשאתה לא מנצל הזדמנויות זה קשה.
”הגענו לשליש האחרון ולא היינו מספיק חדים. בעטנו הרבה לשער, אך לא הרבה למסגרת. הגענו להזדמנויות של גולים ולא הבקענו. אנחנו מתקדמים לקראת המשחק הבא, היו הרבה דברים טובים במשחק הזה וניקח אותם. יש באסה בחצי שעה הראשונה אחרי המשחק, אבל אז אתה מסתכל קדימה למשחק הבא. יש לנו שלושה שחקנים בני 16 בנבחרת, בן סימון, ישראל דאפה ואוריין גורן, שמשחקים בשנתונים מבוגרים יותר. לא מעניין אותנו שכר הלימוד שאנחנו משלמים, אלא רוצים להכשיר אותם במסלול מואץ לנבחרת הבוגרת”.

אופיר חיים (שחר גרוס)אופיר חיים (שחר גרוס)

מה הסיכויים שלנו לעלות?
”השוער שלנו, אנטמן, לקח כדור בדקה ה-90 שהשאיר אותנו בקמפיין. כל הצוות שלנו טוב ואנחנו סומכים עליו. בעידן הנוכחי אתה צריך לא לספוג. ברגע שאתה לא סופג אתה משאיר לעצמך הזדמנות. אנחנו רוצים לעלות שלב ומאמינים שאפשר. יש לנו משחק על כל הקופה נגד אוסטריה ואני מקווה ומאמין שננצח. המטרה העיקרית שלנו היא לייצר שחקנים לנבחרת הבוגרת.

“אנחנו באים מכדורגל ואנחנו יודעים שצריך קודם כל לנצח את המשחק הקרוב. אחרי זה נשחק נגד צרפת, ואם הדברים יהיו כמו שזה נראה, מי שיקבע את זהות העולה זאת צרפת. אנחנו סומכים על השחקנים שלנו והנערים שלנו. הם משחקים טוב ועושים תוצאות טובות, אנחנו מתכוננים תמיד למשחק הקרוב, נגד אזרבייג’ן, ואז למשחק החשוב בשלישי”.

