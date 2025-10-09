"מקווה שגלי וזיוי יבקשו לעבור מעל בלומפילד"

אחרי תקופה ארוכה, סוף סוף הלילה (בין רביעי לחמישי) הגיעו חדשות טובות מגזרת המו”מ על סיום המלחמה: יש עסקה, והחטופים והחללים ישובו לישראל אחרי יותר משנתיים מפתיחת המלחמה. לרגל המאורע, שוחחנו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” עם בני המשפחות הקשורים לספורט.

עידן ברמן, אחיהם של גלי וזיוי ברמן החטופים שאוהדים את מכבי ת”א, אמר: “לא ישנו הרבה הלילה אם בכלל, אני לא יודע איך להתחיל בכלל להסביר את מה שאני מרגיש. כבר שנתיים אני לא יודע, ועכשיו זה עוד יותר חזק. בסך הכל התחושות טובות.

“אני מקווה שהם יבקשו לעבור מעל בלומפילד, זה יהיה מרגש. מה אגיד להם? אין לי מושג. לא יודע מה יתפרץ, אבל זה בטוח יהיה עוצמתי וחזק. תהיה איזו סטירה יחד עם החיבוק ואני כבר לא יכול לחכות”, המשיך בהתרגשות.

מחווה לחטופים גלי וזיוי ברמן (שחר גרוס)

“היינו הולכים יחד למשחקים של מכבי, לא ישבנו באותו מקום כי הם יושבים בגוש המעודד ואנחנו התרחקנו, אבל אני מאמין שעכשיו נתאחד. או שאנחנו נצטרף אליהם או שהם יצטרפו אלינו. לא חשבתי שמועדון כדורגל יכול לחבק משפחות בכל כך הרבה עוצמה וגדולה, הם עשו מעל ומעבר”.

ברמן המשיך: “דברים שלא הצלחנו לדמיין בכלל. כל המועדון, כולל השחקנים, אנשי הצוות, כולם. בן מנספורד בעצמו דיבר איתנו הבוקר. לא סתם המועדון הזה קיבל את אות הנשיא. הם תמכו ועטפו את כולם, לא רק את משפחות החטופים, אלא גם את הנופלים. זה המועדון הכי חזק בארץ.

“אני מקווה שהם שמעו והתעדכנו על הכדורגל קצת. לפחות על האליפות האחרונה ועל זה שאני ואמא ירדנו להביא לקבוצה את הצלחת. נעבור איתם על הכל, הם יתחברו להכל מהר מאוד. אם גלי וזיו יהיו איתי באליפות העונה זו תהיה סגירת מעגל הכי גדולה שיש. חוויה עוצמתית. אם נזכה באליפות אני לא חושב שיהיה אפשר לתאר את זה במילים”.

אמא של גלי וזיוי ברמן מעניקה את צלחת האליפות לערן זהבי (אופיר מגדל)

דביר קופרשטיין, אחיו של בר קופרשטיין החטוף בעזה, סיפר: “אני ממש נרגש. כל הלילה לא נרדמתי לשנייה. מהלילה מלא הודעות וחברים מתקשרים. אנחנו מתפללים לבוא לחבק אותו. אספנו את אבא שלי עכשיו משדה התעופה והוא ממש היה נרגש לשמוע את הבשורה המשמחת.

”מה שעברנו בשנתיים האלו זה סיוט. זה הרגע להביא את עם ישראל לשמחה ולתפילה. לבורא עולם, לנשיא טראמפ. זה לא היה קורה בלעדיהם. אספנו את אבא מהשדה והוא בכה מהתרגשות. כבר בטיסה כרזו לו שנחתמה העסקה והוא ממש התרגש.

“בתור אוהד הפועל חולון, אני רוצה להגיד תודה לקהילה הזאת. בהפועל חולון לא משאירים אף אחד מאחור. מחכה כבר שאחי יחזור איתי למשחקים ונקבל את האהבה מהקהל. הפועל חולון זה לא רק כדורסל, זה אהבה. אני אתן לו את הזמן שלו להכל. אני אהיה שם רק לחבק. אני אתן לו חיבוק ענק ובלי מילים. אין לי מילים להגיד לו. אני אתן לו את הזמן שלו לעבד הכל”.

דביר קופרשטיין (משמאל) עם נתנאל ארצי (רדאד ג'בארה)

זיו ציוני, דודו של רן גואילי ז”ל, שנפל בקרבות בשבת השחורה, סיפר: “מה התחושה? שמחה. אין ספק. כולנו שמחים ורוצים לראות את כולנו. רן שלנו לא ברשימת החיים, אנחנו פחות יודעים לגביו מה יקרה ומתי. אני שמח שאנחנו לפחות בעסקה שמחזירה את החיים. לא רוצה לשמוח כי אנחנו מול אנשי חמאס מתועבים שיכולים תמיד לשים גלגלים.

“המתח עצום. אף אחד לא יודע איך תתקיים העסקה בשלב הבא. הקצין שמלווה אותנו הוא כבר חלק מהמשפחה והוא מספר לנו כל מה שהוא יודע. לא קיבלנו שום מידע נוסף שמאותת לאופטימיות. אנחנו באי ודאות, אנחנו כן מקווים שהדברים ייצאו לפועל. אנחנו יודעים מי עומד לפנינו ומודעים לזה שמדובר בארגון תת אנושי, מאוד קשה לעשות איתם הסכמים. אנחנו מלאי תקווה ונשארים עם התקווה גם עכשיו”.

ציוני הוסיף: “שבוע לפני השבעה באוקטובר, רן שבר את הכתף שלו בתאונה. הוא התעורר בשבעה באוקטובר לפיצוצים וקפץ למרות שהוא לא היה צריך ויום לפני ניתוח בכתף. הוא נלחם בקרבות, עמד מול מחבלים לבד וחיסל בין 14 ל-18 מחבלים עם כלי הנשק שלו עד שנגמרה לו התחמושת. הוא נפגע מירי ביד. הוא שלח לנו תמונות ודיווח לנו, ומאז נעלמו עקבותיו.

חולצה הקוראת להשבת רן גואילי (חגי מיכאלי)

“לאחיו הגדול יש מסיבת חינה היום להצעת נישואים שהייתה לפני שנתיים ורן היה חלק גדול ממנה. בסוף החלטנו לקיים את החתונה והיא תתקיים בשבוע הבא, נקווה שיהיו לנו בשורות טובות עד אז. סגירת המעגל הזאת חשובה לנו, לכולם, לעם שלנו. גדלנו על זה שלא משאירים אף אחד מאחור. אני מודה לכוחות הביטחון, לכולם. למילואימניקים האדירים שעזבו הכל והתגייסו למען הדבר הזה”.