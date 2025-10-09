יום חמישי, 09.10.2025 שעה 15:56
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"טוקלומטי? לא הרגשנו שיצא מגדרו כדי להגיע"

סאגת החלוץ ("לא מאוכזב"), לקראת סלובניה ("אין זכות לבוא בלי טירוף") ומה אחרי הנבחרת הצעירה ("פ"ת? לא יקרה"): גיא לוזון בראיון ל"שיחת היום"

גיא לוזון (ההתאחדות לכדורגל)
גיא לוזון (ההתאחדות לכדורגל)

אחרי שני משחקים בהם הוציאה תוצאות תיקו מול בוסניה והולנד, נבחרת ישראל עד גיל 21 תמשיך מחר (שישי) בשלב הבתים של מוקדמות אליפות אירופה עם מפגש נגד סלובניה. מאמן הנבחרת הצעירה, גיא לוזון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על ההתמודדות ולא רק.

מה הציפייה שלך למשחק נגד סלובניה?
“גם במשחקים הקודמים שלנו ראינו קבוצה שיודעת מה היא רוצה. עמדנו טוב הגנתית, הנענו כדור. שיחקנו נגד אחת הנבחרות הטובות באירופה (הולנד) ועשינו תוצאה טובה. רוצים להמשיך ביכולת ולעשות תוצאה טובה נגד נבחרת טובה. אתגר גדול לפנינו, אנחנו מאמינים בעצמנו”.

מה קרה עם עידן טוקלומטי בזימון הקודם?
”ללבוש את מדי הנבחרת זאת זכות, וזה בכלל לא משנה באיזה גיל. כשהרגשנו שהשחקן לא יוצא מגדרו כדי להגיע לנבחרת, אז לא צריך”.

עידן טוקלומטי (רועי כפיר)עידן טוקלומטי (רועי כפיר)

דיברת איתו?
”כן, דיברתי איתו. אין טעם להיכנס לזה יותר מדי. זאת זכות להיות בנבחרת. אני אמרתי מההתחלה שבקמפיין הזה יהיו רק שחקנים שרוצים להיות פה. מה שקודם כל מצופה מאיתנו הוא לצאת מגדרנו. אין לנו זכות לבוא בפחות טירוף מהיריבות שלנו”.

אתה מאוכזב ממנו?
”לא. אני מאחל לו להמשיך לכבוש, ומאמין במה שיש לי ובסגל שלי”.

הוא גם לא מזומן לבוגרים בגלל זה?
”אני מחליט מה קורה בנבחרת שלי, לא מתערב לרן בן שמעון. אנחנו בקשר טוב, ורן יודע מה קורה בנבחרת שלנו והוא לוקח את ההחלטות שלו בעצמו”.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

מה הציפייה שלך למחר?
”להיות אגרסיביים ומאורגנים. להקשות עליהם כשהם עם הכדור. כשהכדור אצלנו ננסה לעשות את מה שעבדנו עליו”.

מי פייבוריט?
”אנחנו לא פייבוריטים מול אף נבחרת שמעלינו בבית. כבר הפכנו את הקערה מול חזקות מאיתנו, אבל פייבוריטים אנחנו לא”.

אתה רוצה לחזור לאמן בכדורגל הישראלי או באירופה?
”אני יכול לחלום כמה שאני רוצה. לדעתי מאמן ישראלי בלי שום קשר לשמו, יהיה לו קשה לקבל קבוצה באירופה. רוב אירופה לצערנו נגדנו ואני לא רואה מצב שהקהלים יאפשרו את זה”.

גיא לוזון (רדאד גגיא לוזון (רדאד ג'בארה)

אז שעמוס (לוזון) יקנה קבוצה באירופה.
לוזון השיב בצחוק: ”זה לא מעניין אותו. הוא הפסיק עם הכדורגל. אימנתי באנגליה ובבלגיה מבלי שלעמוס היו קשרים”.

למכבי פתח תקווה לא תחזור?
”זה לא יקרה”.

איזו נבחרת אתה רוצה לראות מחר?
”נבחרת חזקה, מחויבת ומחייכת בסוף המשחק”.

