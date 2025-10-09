יום חמישי, 09.10.2025 שעה 15:57
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

נמני: לא מבין את ההמצאות של לשחק בלי חלוץ

אגדת העבר ופרשן ONE ב"שיחת היום" לקראת נורבגיה (שבת, 19:00): "יש בנבחרת חלוצים טובים. אנחנו צריכים להיות מסודרים, להתחיל את ההגנה מלמעלה"

|
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

נבחרת ישראל תגיע לשני המשחקים הקרובים שלה במוקדמות המונדיאל מול נורבגיה (שבת, 19:00) ואיטליה אחרי החדשות הטובות שהגיעו הלילה (בין רביעי לחמישי) על העסקה להשבת החטופים והחללים. שחקן העבר ופרשן ONE, אבי נמני דיבר על הנבחרת בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” והתייחס לשני המשחקים הקרובים.

מה דעתך על ההרכב המשוער של הנבחרת לקראת שבת?
“אני לא מבין את ההמצאות האלה של לשחק בלי חלוץ. יש חלוצים טובים בנבחרת. אני לא מאמין שהוא יעלה בלי חלוץ, זה מאוד תמוה. הרמה של כל השחקנים חוץ ממנור סולומון ואוסקר גלוך היא פחות או יותר אותו דבר. אני לא רוצה להגיד דברים לא מבוססים, אני מאמין שהוא כן יעלה עם חלוץ”.

ההרכב שתורגל הוא עם חלוץ מדומה, כנראה דן ביטון.
”מה אני יכול להגיד? הלוואי שזה יצליח. יש את דור תורג’מן, תאי בריבו. לא חסר מי שיפתח בחוד”.

דן ביטון חוגג (חגי מיכאלי)דן ביטון חוגג (חגי מיכאלי)

באופן כללי, איך אתה רואה את הבחירות של ההרכב? השוער, ההגנה?
”אני יכול להתייחס לכל עמדה, אבל הדבר הכי חשוב הוא לבוא מסודרים ומאורגנים מבחינה קבוצתית. ברמה ההגנתית, להיות שם כולם ברמה של נבחרת. ראינו את זה במשחק נגד איטליה. אנחנו לא רוצים לחזור לזה, ולצערי חזרנו. שיחקנו נגד נבחרות טובות יותר בלי לספוג כל כך הרבה, וזה היה בזכות הכנה נכונה”.

נורבגיה אחת הנבחרות הטובות באירופה.
”לדעתך. אני לא חושב שהיא בדרג הבכיר. יש את הנבחרות החזקות באמת כמו אנגליה, ספרד וכו’, ונורבגיה לא שם. ההגנה שלהם לא מספיק טובה. אם משחק ההגנה הקבוצתי שלנו יהיה טוב אפשר לעשות דברים טובים נגדם. זה מתחיל מלמעלה ולא מלמטה. יש הוכחות ברורות עם משחקים של הנבחרת נגד קבוצות חזקות ממנה בהרבה, שהצלחנו לעשות משחק הגנה טוב. זה מתחיל מלמעלה, לא רק ברביעיית הגנה”.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

איך אתה מונע את זה?
”אני לא אומר שצריך לנצח עכשיו 0:3 את נורבגיה בחוץ, אבל אם נבוא מחויבים אפשר להוציא שם תוצאה טובה. אודגור לא משחק והוא שחקן חשוב ומשמעותי במשחק שלהם. זה משחק לטובתנו, כי אין לנורבגיה מי שיכול להיכנס לנעליים שלו בנבחרת. הדברים משתנים קצת לטובת ישראל. אם נבוא מוכנים הגנתית, הכל יכול לקרות”.

מה מצבו של דור פרץ?
”יש לו קצת כאבים בברך, הצילום שעבר אתמול לא הראה משהו רציני. הוא מרגיש לא בנוח עם זה. יש תחליפים לכולם, בטח בנבחרת. נצטרך להוציא את המקסימום. נגד איטליה ראינו שמנור סולומון זה הקלף שלנו. אם הוא יהיה טוב נהיה חזק בפנים”.

כמה אתה מעריך שיגמר בסיום?
”1:2 לנורבגיה”.

דור פרץ (רדאד גדור פרץ (רדאד ג'בארה)
