נמני: לא מבין את ההמצאות של לשחק בלי חלוץ

נבחרת ישראל תגיע לשני המשחקים הקרובים שלה במוקדמות המונדיאל מול נורבגיה (שבת, 19:00) ואיטליה אחרי החדשות הטובות שהגיעו הלילה (בין רביעי לחמישי) על העסקה להשבת החטופים והחללים. שחקן העבר ופרשן ONE, אבי נמני דיבר על הנבחרת בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” והתייחס לשני המשחקים הקרובים.

מה דעתך על ההרכב המשוער של הנבחרת לקראת שבת?

“אני לא מבין את ההמצאות האלה של לשחק בלי חלוץ. יש חלוצים טובים בנבחרת. אני לא מאמין שהוא יעלה בלי חלוץ, זה מאוד תמוה. הרמה של כל השחקנים חוץ ממנור סולומון ואוסקר גלוך היא פחות או יותר אותו דבר. אני לא רוצה להגיד דברים לא מבוססים, אני מאמין שהוא כן יעלה עם חלוץ”.

ההרכב שתורגל הוא עם חלוץ מדומה, כנראה דן ביטון.

”מה אני יכול להגיד? הלוואי שזה יצליח. יש את דור תורג’מן, תאי בריבו. לא חסר מי שיפתח בחוד”.

דן ביטון חוגג (חגי מיכאלי)

באופן כללי, איך אתה רואה את הבחירות של ההרכב? השוער, ההגנה?

”אני יכול להתייחס לכל עמדה, אבל הדבר הכי חשוב הוא לבוא מסודרים ומאורגנים מבחינה קבוצתית. ברמה ההגנתית, להיות שם כולם ברמה של נבחרת. ראינו את זה במשחק נגד איטליה. אנחנו לא רוצים לחזור לזה, ולצערי חזרנו. שיחקנו נגד נבחרות טובות יותר בלי לספוג כל כך הרבה, וזה היה בזכות הכנה נכונה”.

נורבגיה אחת הנבחרות הטובות באירופה.

”לדעתך. אני לא חושב שהיא בדרג הבכיר. יש את הנבחרות החזקות באמת כמו אנגליה, ספרד וכו’, ונורבגיה לא שם. ההגנה שלהם לא מספיק טובה. אם משחק ההגנה הקבוצתי שלנו יהיה טוב אפשר לעשות דברים טובים נגדם. זה מתחיל מלמעלה ולא מלמטה. יש הוכחות ברורות עם משחקים של הנבחרת נגד קבוצות חזקות ממנה בהרבה, שהצלחנו לעשות משחק הגנה טוב. זה מתחיל מלמעלה, לא רק ברביעיית הגנה”.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

איך אתה מונע את זה?

”אני לא אומר שצריך לנצח עכשיו 0:3 את נורבגיה בחוץ, אבל אם נבוא מחויבים אפשר להוציא שם תוצאה טובה. אודגור לא משחק והוא שחקן חשוב ומשמעותי במשחק שלהם. זה משחק לטובתנו, כי אין לנורבגיה מי שיכול להיכנס לנעליים שלו בנבחרת. הדברים משתנים קצת לטובת ישראל. אם נבוא מוכנים הגנתית, הכל יכול לקרות”.

מה מצבו של דור פרץ?

”יש לו קצת כאבים בברך, הצילום שעבר אתמול לא הראה משהו רציני. הוא מרגיש לא בנוח עם זה. יש תחליפים לכולם, בטח בנבחרת. נצטרך להוציא את המקסימום. נגד איטליה ראינו שמנור סולומון זה הקלף שלנו. אם הוא יהיה טוב נהיה חזק בפנים”.

כמה אתה מעריך שיגמר בסיום?

”1:2 לנורבגיה”.