בית"ר הפסידה 1:0 להפועל פ"ת במשחק אימון

בית"ר ירושלים הפסידה הבוקר (חמישי) 1:0 להפועל פ"ת במשחק אימון שנערך באצטדיון בבת ים. איתי רוטמן כבש את השער היחיד במשחק מבישול של גולן בני במחצית השנייה.

הרכב הפועל פ"ת שפתח: שחר אמסלם, עידן כהן, עמית גלזר, מתן גושה, דרור ניר, גולן בני, בוני אמיאן, ג'יימס אדניי, רועי דוד, ג'וסלין טאבי ומארק קוסטה. עוד שותפו: איתי רוטמן, רוי בן נביא, נועם גיסין, עמית משיח, נדב נידם, שביט מזל, תומר אלטמן, צ'פיוקה סונגה, קליי, נועם כהן וזוהר גרינברג (נוער).

מי שנעדרו מהמשחק הם המגן השמאלי שחר רוזן והבלם אוראל דגני, שלא שיחקו בשבת ועדיין פצועים. רוזן מחלים מפציעתו בכף הרגל בעוד דגני סובל מרגישות בשריר האחורי ועדיין לא ברור אם יהיו כשירים למחזור הליגה הבא מול הפועל ירושלים בעוד תשעה ימים.

בינתיים, המאמן עומר פרץ, ערך אסיפה לשחקניו בה אמר: "אנחנו צריכים לדעת לא להתפזר בדקות האחרונות ולקבל גול שגומר את המשחק", בהתייחסות לדקות הסיום מול בית"ר ירושלים וגם מול מכבי ת"א לפני מספר מחזורים. פרץ גם הזהיר את השחקנים להימנע מלבצע עבירות מיותרות שמביאות לקרנות או לכדורים חופשיים ליריבה.

בצד הירושלמי, עומר אצילי ודור מיכה ערכו אימון בצד ולא שותפו במשחק, סילבה שיחק מחצית אחת, כאשר בית”ר חסרה את שחקני הנבחרות. בסגל של ברק יצחקי היו שישה שחקני נוער, שקיבלו דקות משמעותיות. בריאן קראבלי וגיל כהן חזרו מהפציעות ושיחקו. זיו בן שימול ורביד אברג’יל בלטו בבית”ר.