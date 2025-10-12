"ציפיתי לשחק יותר במכבי, אבל גם לי יש חלק"

רפי מנקו הוא באמת שחקן שעשה הכל בכדורסל הישראלי. הפורוורד בן ה-31 מתחיל את עונתו ה-14 בבוגרים אחרי שסימן וי כמעט על כל נקודות הציון של הכדורסל הישראלי. הוא כבר עבר בכל הקבוצות הגדולות של הכדורסל הישראלי, עשה עונה מעבר לים (שאלון הצרפתית, בעונת 20/21), הופיע ביורוליג ובנבחרת ישראל.

כעת, אחרי שלוש עונות במכבי ת''א, בהן הוא מרגיש שהוא בהחלט היה יכול לעשות יותר, הוא פותח פרק חדש בפרויקט השאפתני של הפועל העמק, בה שיחק בעבר (עונת 14/15, כשעוד היתה גלבוע/גליל). בימים האלה מנקו מתאושש מפציעת ברך, מהיורובאסקט האחרון עם הנבחרת.

בראיון בלעדי ל-ONE הוא מספר על הגאווה להיות חלק מהנבחרת ("כולנו מרגישים שיכולנו יותר"), על התקופה במכבי ת''א ("חד משמעית ציפיתי לשחק יותר בעונה הקודמת"), על הפרק החדש והמרגש בעמק (“המטרה קודם כל לחזור להשתתף באירופה") וקצת על עתיד המדינה ("מקווה שהשיח יהיה קצת יותר מאחד וקצת פחות מפלג”).

רפי מנקו (צילום: נועם מושקוביץ)

קודם כל, לפני כדורסל, אחרי שנתיים שחיינו בסיוט, יש הסכם ואחרוני החטופים חוזרים הביתה לחג, מה יש לך לומר ולאחל לעם ישראל?

"אחרי שנתיים שהיו סיוט עבורנו כמדינה, אני שמח שכל החטופים חוזרים הביתה. מקווה שישתקמו כמה שיותר מהר. מקווה שעכשיו יבואו לכולנו, כמדינה ימים טובים, של שגשוג, בטחון ושקט. הכדורסל היה משני בשנתיים האלה ומקווה שגם אני וגם כולם נחזור ליהנות מכדורסל בצורה טהורה. זה מגיע לנו".

נתחיל עם מצבך הרפואי: מה שלומך בימים האלה ואיך מתקדמת ההחלמה?

"אני נכנס לאט לאט לקצב, באימונים אישיים, כדי להצליח לחזור לאימונים מלאים. מקווה לחזור למגרשים כמה שיותר מהר. אני עוד לא יודע להגיד מתי אני חוזר. במחזור הראשון אני בוודאות לא אשחק כמובן".

בוא נמשיך עם הנבחרת: איך אתה מסכם את ההופעה שלה ביורובאסקט והאם אתה מרוצה מהתרומה שלך אישית?

”את המטרה הראשונה, שזה לעבור שלב, השגנו. עשינו גם את הניצחון על צרפת, שהיה אחד הגדולים של הכדורסל הישראלי, אבל כמובן שההפסדים לסלובניה ולפולין גרמו לכך שנסיים במקום הרביעי ונפגוש את יוון בשמינית. ידענו מראש שטורנירים מהסוג הזה הם מאוד דינמיים וכל ניצחון או הפסד, או אפילו הפרש סלים, זה דברים שיכולים לקבוע את מי תפגוש בדרך ולאן תגיע. בסוף, כולנו כנבחרת יצאנו בתחושת אכזבה, כי הרגשנו שיכולנו לעשות יותר מלעלות שלב.

“בסופו של דבר הנבחרת כן עשתה התקדמות מהאליפות הקודמת, אליה לא הגענו בכלל. בתור האוהד מספר אחת של הנבחרת, מקווה שיהיה לזה המשך בטורנירים הבאים. מהבחינה האישית, גם אם תשאל את המאמן אריאל בית הלחמי, הוא אמר לי אחרי האליפות שהוא היה יכול להשתמש בי יותר. בהחלט יכולתי לעזור יותר. עדיין להיות חלק מהנבחרת זה משמעותי עבורי. אני תמיד מתייצב כשצריכים אותי ושמח על כל יום שאני נמצא בנבחרת ויכול לתרום לה. אני שמח שהייתי חלק מהנבחרת בקיץ הזה".

תומר גינת, דני אבדיה ורפי מנקו (רויטרס)

נדבר על התקופה שלך במכבי: עברת את גבול השנתיים, שתמיד לדעתי מפרידות מי שהצליח למי שפחות. בדרך כלל אלה שהחזיקו רק שנתיים לא הותירו חותם ושחקן ישראלי שנשאר יותר, נשאר שנים רבות והצליח. אתה בעצם מין יצור כלאיים. היית שלוש שנים במכבי ת''א, אבל לא הפכת לשחקן משמעותי בה, ביורוליג קיבלת פירורי דקות ואני יודע שהרגשת שיכולת יותר. איך אתה מסכם?

"קודם כל, שיהיה ברור שאני לא מתחרט לרגע על ההחלטה לחתום במכבי. אם תשאל אותי על כל החלטה שקיבלתי בכל קיץ, היא הייתה ההחלטה הנכונה. גם ההחלטה להאריך חוזה אחרי שנתיים בעונה נוספת הרגישה לי נכונה וגם ההחלטה לעזוב הייתה כזאת. בקיץ לפני השנה השלישית ידעתי שבגלל המצב שהיה ועדיין קיים במדינה, אני הולך לשנה מאוד מאתגרת לוגיסטית, עם המון טיסות ומשחקים בחו"ל ועדיין בחרתי להישאר במכבי, כי הרגשתי שאני יכול לעשות עוד סטפ-אפ במערכת, שהרגשתי מאוד מחובר אליה. צריך לזכור שבעונה השלישית שלי במכבי היינו קבוצה משמעותית פחות טובה וציפיתי לקבל יותר דקות ממה שקיבלתי, כי הרגשתי שעם הניסיון שלי יש לי יותר לתת. לצערי זה לא קרה. עדיין ברמה הקבוצתית יכולנו לסיים עם כל התארים בארץ. הייתה עונת יורוליג קשה, אבל בליגה הייתה לנו בהחלט עונה טובה מאוד".

רפי מנקו (רועי כפיר)

למה לדעתך לא קיבלת יותר קרדיט? איפה הדברים שאתה יכולת לעשות אחרת?

"זה לא קרה גם בגלל דברים שתלויים בי והייתי יכול לעשות יותר טוב וגם בגלל דברים שלא תלויים בי, גם לי יש חלק בזה. חד משמעית ציפיתי לשחק יותר ולצערי זה לא קרה. אבל השארתי את זה מאחורי והפנים קדימה".

אתה היית השחקן הישראלי היחיד שהחזיק, נכון לעונה שעברה, בשלוש אליפויות רצופות בליגה (זכה עם הפועל חולון בעונת 21/22 ואז עם מכבי ת''א בעונות 22-24 – ג.ק) כמה מבאס אותך שהעונה שעברה לא הגיעה לסיומה ו"הרסה" לך את רצף האליפויות שלך?

"זה מאוד מבאס, לא ברמה האישית. ההחלטה שלא תהיה אלופה היא החלטה לא נכונה. אנשים עובדים עשרה חודשים בשביל משהו ובסוף ביטלו את הכל. זה לא היה הוגן, לא רק כלפינו, אלא גם כלפי הפועל ירושלים. אם תשאל אותי, אפשרות של הענקת האליפות לשתי הקבוצות עדיפה על מצב שאין אלופה. אבל אף אחד לא שאל אותי”.

רפי מנקו (רועי כפיר)

נדבר על הפרק החדש: נבנה פרויקט מעניין מאוד בעמק. תקציב גבוה, קבוצה חזקה. לאן אתם שואפים להגיע?

”מהרגע הראשון שדיברו איתי מהקבוצה וסיפרו לי על מה שבונים פה, זה משהו שמאוד קסם לי. לקחת את המקום הזה, שאני מכיר מצוין, כמקום מאוד ביתי ומשפחתי, קדימה להישגים חדשים וגדולים, זה משהו שמאוד עניין אותי. עכשיו אנחנו צריכים להתחבר, צריכים להתחבר בהתחלה דרך ניצחונות ואחר כך להגיע לפיק בזמן הנכון. המטרה המוצהרת היא שישייה ראשונה, כדי להבטיח שנשחק בעונה הבאה באירופה. אני מקווה שההצטרפות שלי תהיה פתח לעוד שחקנים טובים להגיע ולקחת את המועדון לגבהים חדשים, שהוא לא הכיר בעבר”.

אישית, איפה אתה רואה את המקום שלך בקבוצה? מה ייחשב הצלחה מבחינתך?

”מי שמכיר אותי יודע שאני לא אוהב לדבר על עצמי. אני קודם כל שחקן של הקבוצה. מה שירצו ממני אני אעשה. ברור שאקבל יותר דקות ויותר זמן מגרש מאשר בשנים האחרונות במכבי ת''א, אבל אני קודם כל רוצה לעבור את תהליך השיקום, כי כשאני רואה את החברים שלי מתאמנים ומשחקים, הגוף שלי מתגרד כבר לשחק. אני לא יכול לחכות לחזור ולשחק איתם".

רפי מנקו (צילום: נועם מושקוביץ)

בעבר, כאשר שחקן ישראלי היה מסיים את דרכו במכבי ת''א, המסלול הטבעי בשבילו היה ללכת להפועל ירושלים או הפועל ת''א. היו הצעות מהקבוצות האלה?

”היו דיבורים, אבל ידעתי שההחלטה הנכונה היא להגיע לכאן, לעמק, בגלל הסיבות שאמרתי קודם. התהליך שעושים כאן והמקום שיהיה לי בתהליך הזה".

אתה כבר בן 31. השגת הכל בכדורסל: אליפויות, גביעים, נבחרת, יורוליג. על מה רפי מנקו עדיין חולם בלילה?

"אני יכול להגיד לך שיש לי חלום להגיע עם העמק למקום שהוא עוד לא היה בו. באירופה כבר היינו, אבל הרצון הוא להגיע למפעלים הבכירים. יש לי גם חלום להגיע עם הנבחרת לאליפות העולם. היינו קרובים לזה בשנים האחרונות, פספסנו במעט. גם אם הנבחרת תגיע בלעדיי לשם אני כמובן אהיה שמח מאוד. אבל החלום הגדול הוא חד משמעית להגיע בשנים הקרובות עם העמק לגבהים חדשים".