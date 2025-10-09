האצטדיון בקריית ביאליק ייקרא ע"ש טראמפ

גלגלו בלשון את השם "אצטדיון דונלד טראמפ" קריית ביאליק. הבוקר (חמישי) עם היוודע יציאת העסקה לשחרור כלל החטופים בעזה, הודיע אלי דוקורסקי, ראש העיר, כי בכוונת עיריית קריית ביאליק לקרוא לאצטדיון הכדורגל החדש שנבנה בנאות אפק על שמו של נשיא ארצות הברית, כהוקרה על תרומתו לשחרור החטופים, וביניהם, מתן אנגרסט, תושב העיר.

ההחלטה עשויה להיות מובאת לאישור מועצת העיר בישיבה הקרובה. דוקורסקי, בין היתר, ציין: "אנו אסירי תודה והערכה לנשיא טראמפ על פועלו לשחרור אזרחים וחיילים ישראלים שנחטפו ב-7 באוקטובר. אנו מודים לנשיא ששם את כל כובד משקלו על נושא שחרור החטופים והקדיש לו את מירב המאמצים שנשאו פרי. כביטוי של הערכה עמוקה ועל כבוד ייקרא האצטדיון על שמו".

האצטדיון שנמצא בשלבי סיום מתקדמים, ומוקם בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק, צפוי לשמש כמתחם ספורט מתקדם, שיכלול אצטדיון, מגרשי אימון וכיתות לימוד, ואף צפוי לשמש כמקום המכיל אירועי תרבות בעיר. הקמתו של האצטדיון התאפשרה נוכח כספים מצד העירייה, באמצעות החברה הכלכלית ואדריכלות המתחם, מטעם דני קידר מחברת א.ב. מתכננים.

מתחם אצטדיון קריית ביאליק (יניב אזולאי)

לאחר גזירת הסרט האדום, ובאמונה כי מועצת העירייה תאשר את שמו החדש של האצטדיון והמתחם כולו, בעתיד הקרוב צפויות לעלות עליו קבוצות כמו מכבי אתא ביאליק (בוגרים), מכבי צור שלום קריית ביאליק (מחלקת הנוער) ועוד קבוצות מהאיזור. מדובר באצטדיון שנבנה בסטנדרט גבוה של FIFA.