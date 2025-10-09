יום חמישי, 09.10.2025 שעה 12:57
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

בגלל חשש ממעצרים: המשחק של ארגנטינה הוזז

דיווח: טראמפ כינה את שיקגו "אזור מלחמה" ושלח לעיר את המשמר הלאומי כחלק מהמאבק במהגרים בלתי חוקיים. בעקבות זאת ליאו מסי וחבריו ישחקו במיאמי

|
ליאו מסי ודונלד טראמפ (IMAGO)
ליאו מסי ודונלד טראמפ (IMAGO)

המשחק בין נבחרת ארגנטינה לפוארטו ריקו, שתוכנן להתקיים ביום שני הקרוב באצטדיון סולג’ר פילד שבשיקגו, לא יתקיים כמתוכנן, כך אישרו הלילה (בין רביעי לחמישי) גורמים רשמיים בארצות הברית. הסיבה לביטול המשחק במקום המקורי: חשש מהתערבות של רשויות ההגירה האמריקניות (ICE), שעלולה להוביל למעצרים של אוהדים.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות AP, בעקבות אזהרות ביטחוניות מצד גורמים מקומיים והחרפה במצב החברתי בשיקגו, הוחלט על העברת המשחק לאצטדיון צ’ייס שבפורט לודרדייל, פלורידה – מגרשה הביתי של אינטר מיאמי, בה משחק ליאו מסי. כמו כן, המשחק יידחה ביממה ויתקיים ביום שלישי.

גורם בהתאחדות הארגנטינאית אישר כי ההחלטה קשורה ישירות למצב בשיקגו, שהפכה בחודש האחרון למוקד מתוח במיוחד בעקבות מבצע רחב-היקף שמובילה סוכנות ICE – מבצע "Midway Blitz" – שבמסגרתו נעצרו יותר מ-1,000 מהגרים בלתי חוקיים.

מחאות בשיקגו נגד הגעת המשמר הלאומי (IMAGO)מחאות בשיקגו נגד הגעת המשמר הלאומי (IMAGO)

כחלק מהמאמץ של ממשל דונלד טראמפ להאיץ את קצב הגירושים, נשלחו לעיר כ-200 חיילים מהמשמר הלאומי, כחלק מהתכנית להפוך את הערים הנשלטות על ידי דמוקרטים לבעלות נוכחות צבאית משמעותית. טראמפ אף כינה את שיקגו "אזור מלחמה".

בתוך כך, נבחרת ארגנטינה תפתח את מסע המשחקים שלה כבר ביום שישי הקרוב, אז תתמודד מול נבחרת ונצואלה באצטדיון "הארד רוק" שבמיאמי. על פי ההערכות, ליאו מסי יזכה למנוחה במשחק הראשון – ויחזור לשחק מול פוארטו ריקו באצטדיון הביתי שלו.

המשחק מול פוארטו ריקו יעמוד בסימן תמיכה בקהילה הלטינית בארצות הברית, ונבחרת ארגנטינה מקווה שדווקא בפורט לודרדייל – ובסביבה הביתית של מסי – תוכל ליהנות מתמיכה אוהדת ללא החשש ממעצרים ועימותים.

