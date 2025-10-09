דקה 79: מלטה - הולנד 3:0

הליגות ברחבי אירופה יצאו לפגרה נוספת, שוב לטובת משחקי הנבחרות, שמשוחקים בשעה זו עם המחזור השביעי במוקדמות המונדיאל. במוקד – הולנד רוצה לשמור על פסגת בית 7 כשהיא מתארחת אצל מלטה. במקביל, צ’כיה מארחת את קרואטיה, דנמרק פוגשת את בלארוס וסקוטלנד מתמודדת מול יוון.

מלטה – הולנד 3:0

הנבחרת הכתומה של רונאלד קומאן רוצה לשמור על פסגת הבית שלה, בית 7, ולחבר ניצחון נוסף. המאזן של ההולנדים עומד על עשר נקודות אחרי ארבעה מחזורים, בעוד המארחת עמוק בתחתית ועם שתי נקודות בלבד בתום חמישה משחקים.

דקה 13, שער! הולנד עלתה ל-0:1: ריאן חרבנברך פרץ לרחבה והוכשל על ידי בלם היריבה, קורט שואו. אל הנקודה הלבנה ניגש חברו לליברפול, קודי גאקפו, שלא התבלבל ושלח כדור מדויק לפינה הימנית התחתונה.

דקה 48, שער! הולנד עלתה ל-0:2: גאקפו הכניס כדור לרחבה, שם חיכה ואוט ווחהורסט. הבלם ששמר עליו, אנריקו פפה, טיפס על גבו והפיל אותו, מה שהוביל לשריקה נוספת לפנדל. גם הפעם כובש השער הראשון ניגש אל הנקודה, וגם הפעם הוא לא התבלבל כששלח את הכדור לאותה הפינה.

דקה 57, שער! חגיגה במלטה, כשהולנד עלתה ל-0:3: לחץ גבוה של האורחת הוביל לטעות שוער, שמסר דווקא לגאקפו. שחקנה של ליברפול, שכבר רשם לזכותו צמד, הפעם התכבד בבישול לטיג’אני ריינדרס שגילגל לרשת מול שער ריק.

צ’כיה – קרואטיה 0:0

קרב ישיר ראש בראש על פסגת בית 12. לשתי הנבחרות מאזן זהה של 12 נקודות, אך המארחת עם משחק יותר, תנסה לטפס צעד נוסף לפסגה. בפעם הקודמת זה נגמר בתבוסה של המארחת, כשהבלקנים ניצחו 1:5, מה יקרה הפעם?

בלארוס – דנמרק 5:0

אחרי שניצחו 0:3 את יוון בפגרה הקודמת, הדנים מחפשים ניצחון שני רצוף בבית ג’, כשהם נגד הבלארוסים, שטרם ניצחו ונמצאים עם אפס נקודות משש אפשריות.

דקה 14, שער! דנמרק עלתה ליתרון: חילופי מסירות יפהפיים בין שחקני האורחת, הובילו לכדור רוחב מצד בלם ברצלונה, אנדראס כריסטנסן, שהצטרף להתקפת נבחרתו, ומצא את ויקטור פרוהולט ללא שמירה. האחרון סיים בנגיעה לפינה הנגדית והעלה את הסקנדינבים ל-0:1.

דקה 20, שער! דנמרק הכפילה את ההובלה: זה הלך לה בקלות. מיקל דאמסגור הכניס כדור אמן לרחבה וכובש שער היתרון, פורהולט, הצליח ליישר בנגיעה אל רסמוס הוילון, שהצטרף לחגיגה המוקדמת עם הכיבוש השני.

דקה 45, שער! דנמרק חוגגת בחוץ ועלתה ל-0:3: על שיתוף פעולה כזה חלמו אוהדי מנצ’סטר יונייטד. פייר אמיל הוייביירג שלח כדור עומק שטוח אל פטריק דורגו, ומגן השדים האדומים, שחדר לרחבה, שלח פצצה אדירה לשער, שנעצרה רק בקורה וחזרה אל רגליו של הוילון. החלוץ שעבר לנאפולי הקיץ נותר מול שער חשוף ושילש את התוצאה, רגע לפני הירידה להפסקה.

דקה 45+6, שער! דנמרק כבר עם הרביעי שלה: שיתוף הפעולה המשולש המשיך לעבוד ולהוביל לגול נוסף, אחרי שהוייביירג הקפיץ באמנות מעל הגנת בלארוס ומצא את הוילון. החלוץ הדני השתלט ומסר בנגיעה לדורגו, כשהשניים החליפו תפקידים והפעם המגן היה זה שסיים עם הכדור ברשת.

דקה 66, שער! דנמרק עם עוד גול, כבר 0:5: גם המחליפים הצטרפו לחגיגות, כשתרגיל קרן יפהפה הסתיים בהגבהה של הוייביירג לרחבה, ומצא את לוקאס הוגסברג שעלה עם פתיחת המחצית לדשא, ומשם מצא את אנדראס דרייר, שהיה על המגרש שתי דקות בלבד והספיק לשלוח וולה לרשת.

סקוטלנד – יוון 1:1

עוד משחק מסקרן בבית 3, כאשר גם הסקוטים וגם היוונים חולמים על פסגת הבית. המארחת במאזן זהה לזה של דנמרק עם ארבע משש, ואילו האורחים עם שלוש משש.

דקה 62, שער! יוון עלתה ראשונה על לוח התוצאות: האורחת הצליחה לנצל ערבובייה ברחבה כשכריסטוס צוליס שחרר מסירת רוחב שיצרה בלגן, אותו הצליח לנצל קוסטס צימיקס, שעם הרגל החלשה, העלה את האורחת ליתרון.

דקה 64, שער! סקוטלנד הגיבה במהירות והשוותה: אחרי משחק שוויוני, גם השערים היו די זהים, כשהפעם קרן סקוטית הובילה לערבובייה ברחבת היריבה, כשריאן כריסטי הצליח לנצל זאת כדי להכניע את קונסטנטינוס צולאקיס מקרוב.

תוצאות נוספות:

איי פארו – מונטנגרו 0:4

קפריסין – בוסניה 2:1

אוסטריה – סן מרינו 0:8