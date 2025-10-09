יום חמישי, 09.10.2025 שעה 23:27
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

דקה 79: מלטה - הולנד 3:0

מוקדמות המונדיאל, מחזור 7: גאקפו כבש צמד מהנקודה הלבנה, ריינדרס הצטרף. במקביל: צ'כיה - קרואטיה 0:0, בלארוס - דנמרק 5:0, סקוטלנד - יוון 1:1

|
יוריאן טימבר מדלג מעל יריבו (IMAGO)
יוריאן טימבר מדלג מעל יריבו (IMAGO)

הליגות ברחבי אירופה יצאו לפגרה נוספת, שוב לטובת משחקי הנבחרות, שמשוחקים בשעה זו עם המחזור השביעי במוקדמות המונדיאל. במוקד – הולנד רוצה לשמור על פסגת בית 7 כשהיא מתארחת אצל מלטה. במקביל, צ’כיה מארחת את קרואטיה, דנמרק פוגשת את בלארוס וסקוטלנד מתמודדת מול יוון.

מלטה – הולנד 3:0

הנבחרת הכתומה של רונאלד קומאן רוצה לשמור על פסגת הבית שלה, בית 7, ולחבר ניצחון נוסף. המאזן של ההולנדים עומד על עשר נקודות אחרי ארבעה מחזורים, בעוד המארחת עמוק בתחתית ועם שתי נקודות בלבד בתום חמישה משחקים.

דקה 13, שער! הולנד עלתה ל-0:1: ריאן חרבנברך פרץ לרחבה והוכשל על ידי בלם היריבה, קורט שואו. אל הנקודה הלבנה ניגש חברו לליברפול, קודי גאקפו, שלא התבלבל ושלח כדור מדויק לפינה הימנית התחתונה.

ריאן חרבנברך מוכשל ברחבה (IMAGO)ריאן חרבנברך מוכשל ברחבה (IMAGO)
השופט מצביע על פנדל לזכות הולנד (IMAGO)השופט מצביע על פנדל לזכות הולנד (IMAGO)
קודי גאקפו כובש את הפנדל (IMAGO)קודי גאקפו כובש את הפנדל (IMAGO)
שחקני הולנד חוגגים יתרון מוקדם (IMAGO)שחקני הולנד חוגגים יתרון מוקדם (IMAGO)

דקה 48, שער! הולנד עלתה ל-0:2: גאקפו הכניס כדור לרחבה, שם חיכה ואוט ווחהורסט. הבלם ששמר עליו, אנריקו פפה, טיפס על גבו והפיל אותו, מה שהוביל לשריקה נוספת לפנדל. גם הפעם כובש השער הראשון ניגש אל הנקודה, וגם הפעם הוא לא התבלבל כששלח את הכדור לאותה הפינה.

קודי גאקפו מכפיל את היתרון בפנדל (IMAGO)קודי גאקפו מכפיל את היתרון בפנדל (IMAGO)
שחקני הולנד חוגגים עם קודי גאקפו (IMAGO)שחקני הולנד חוגגים עם קודי גאקפו (IMAGO)

דקה 57, שער! חגיגה במלטה, כשהולנד עלתה ל-0:3: לחץ גבוה של האורחת הוביל לטעות שוער, שמסר דווקא לגאקפו. שחקנה של ליברפול, שכבר רשם לזכותו צמד, הפעם התכבד בבישול לטיג’אני ריינדרס שגילגל לרשת מול שער ריק.

טיגטיג'אני ריינדרס עם החגיגה המוכרת (IMAGO)

צ’כיה – קרואטיה 0:0

קרב ישיר ראש בראש על פסגת בית 12. לשתי הנבחרות מאזן זהה של 12 נקודות, אך המארחת עם משחק יותר, תנסה לטפס צעד נוסף לפסגה. בפעם הקודמת זה נגמר בתבוסה של המארחת, כשהבלקנים ניצחו 1:5, מה יקרה הפעם?

בלארוס – דנמרק 5:0

אחרי שניצחו 0:3 את יוון בפגרה הקודמת, הדנים מחפשים ניצחון שני רצוף בבית ג’, כשהם נגד הבלארוסים, שטרם ניצחו ונמצאים עם אפס נקודות משש אפשריות.

דקה 14, שער! דנמרק עלתה ליתרון: חילופי מסירות יפהפיים בין שחקני האורחת, הובילו לכדור רוחב מצד בלם ברצלונה, אנדראס כריסטנסן, שהצטרף להתקפת נבחרתו, ומצא את ויקטור פרוהולט ללא שמירה. האחרון סיים בנגיעה לפינה הנגדית והעלה את הסקנדינבים ל-0:1.

דקה 20, שער! דנמרק הכפילה את ההובלה: זה הלך לה בקלות. מיקל דאמסגור הכניס כדור אמן לרחבה וכובש שער היתרון, פורהולט, הצליח ליישר בנגיעה אל רסמוס הוילון, שהצטרף לחגיגה המוקדמת עם הכיבוש השני.

דקה 45, שער! דנמרק חוגגת בחוץ ועלתה ל-0:3: על שיתוף פעולה כזה חלמו אוהדי מנצ’סטר יונייטד. פייר אמיל הוייביירג שלח כדור עומק שטוח אל פטריק דורגו, ומגן השדים האדומים, שחדר לרחבה, שלח פצצה אדירה לשער, שנעצרה רק בקורה וחזרה אל רגליו של הוילון. החלוץ שעבר לנאפולי הקיץ נותר מול שער חשוף ושילש את התוצאה, רגע לפני הירידה להפסקה.

דקה 45+6, שער! דנמרק כבר עם הרביעי שלה: שיתוף הפעולה המשולש המשיך לעבוד ולהוביל לגול נוסף, אחרי שהוייביירג הקפיץ באמנות מעל הגנת בלארוס ומצא את הוילון. החלוץ הדני השתלט ומסר בנגיעה לדורגו, כשהשניים החליפו תפקידים והפעם המגן היה זה שסיים עם הכדור ברשת.

דקה 66, שער! דנמרק עם עוד גול, כבר 0:5: גם המחליפים הצטרפו לחגיגות, כשתרגיל קרן יפהפה הסתיים בהגבהה של הוייביירג לרחבה, ומצא את לוקאס הוגסברג שעלה עם פתיחת המחצית לדשא, ומשם מצא את אנדראס דרייר, שהיה על המגרש שתי דקות בלבד והספיק לשלוח וולה לרשת.

סקוטלנד – יוון 1:1

עוד משחק מסקרן בבית 3, כאשר גם הסקוטים וגם היוונים חולמים על פסגת הבית. המארחת במאזן זהה לזה של דנמרק עם ארבע משש, ואילו האורחים עם שלוש משש.

דקה 62, שער! יוון עלתה ראשונה על לוח התוצאות: האורחת הצליחה לנצל ערבובייה ברחבה כשכריסטוס צוליס שחרר מסירת רוחב שיצרה בלגן, אותו הצליח לנצל קוסטס צימיקס, שעם הרגל החלשה, העלה את האורחת ליתרון.

דקה 64, שער! סקוטלנד הגיבה במהירות והשוותה: אחרי משחק שוויוני, גם השערים היו די זהים, כשהפעם קרן סקוטית הובילה לערבובייה ברחבת היריבה, כשריאן כריסטי הצליח לנצל זאת כדי להכניע את קונסטנטינוס צולאקיס מקרוב.

תוצאות נוספות:

איי פארו – מונטנגרו 0:4
קפריסין – בוסניה 2:1
אוסטריה – סן מרינו 0:8

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */